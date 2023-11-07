لأن زوجها يتناول هذه الأكلة.. سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل غير متوقع!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل يوم يكون هناك العديد من القصص والحكايات ما بين الأزواج في داخل محاكم الأسرة، وذلك بعد أن أصبح حلم بيت الزوجية الهاديء مجرد كابوس يطارد الزوجين ليلا ونهارا ونجد ان هناك امرأه قد قامت بطلب الطلاق لأن زوجها يتناول هذه الأكله فقط قامت هذه المرأة بطلب الخلع من زوجها وفضحته أمام الجميع.

في هذا السياق قالت امرأة تزوجت من ذلك الرجل منذ ثمان سنوات وأنجبت طفلين وكنت سانده طوال الوقت خلال فترة زواجنا في مصاريف المنزل، وبعد الزواج اكتشفت امر غريب ان زوجي لا يهتم بنظافته الشخصيه وبمرور الوقت بدأ الأمر يزداد سوء واستمر على هذا الحال طوال فترة زواجنا، وكان يتناول البصل والثوم باستمرار وذات مرة كنت أحاول تعديل سلوكه وأرشده للاهتمام بنظافته الشخصيه ولكن هو لم يستجيب لذلك شعرت منه بالاشمئزاز ومن المنزل الذي جمعني به وفي أحد المرات، وبعد قيامه بتناول البصل والثوم طلبت منه ان يغسل يديه فرفض وفوجئت به يضربني أمام أولادي وقام بطردي من المنزل فعدت مسرعا إلى منزل أهلي.

وقد قامت تلك المرأة بالتقدم إلى محكمة الاسرة في التجمع الخامس وأقامت دعوى خلع على زوجها ،وقد قبلت المحكمة طلب الخلع ولكن السبب الذي تقدمت به للخلع قد يرى البعض غريب، ولكن هو سبب منطقي جدا، وتلك القصة نستنتج منها أنه يجب على كل طرف سواء الزوج أو الزوجة الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيت لأن النظافة جزء من الإيمان.