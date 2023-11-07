دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن هناك الكثير من الإجراءات التي سيتم العمل بها فيما يتعلق بالسجل المدني الذي يتم الإشراف عليه من خلالها حيث أن هناك نية لدى الوزارة في القضاء على مختلف المشكلات التي تواجه ذلك الجهاز الضخم المسئول عن العديد من المستندات الخاصة بالمواطنين من خلال تقرير مجموعة من الغرامات المالية التي قد تصل في قيمتها إلى حد الألف جنيه مع وجود احتمالية غير مستبعدة للحبس في حال ارتكاب بعض المخالفات وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما هو قادم من سطور في مقالنا هذا
– غرامات الرقم القومي
جدير بالذكر أن هناك بعض الغرامات المالية المستحدثة من جانب الوزارة لكي تتمكن من مجابهة تلك الظواهر السلبية التي أصبحت تتصل بمستند هام للغاية مثل البطاقة الشخصية والتي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال
- يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حالتي ” عدم الذهاب لاستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني والذي تم تحديثه ليكون 15 عاما ، وكذلك في حال تم ضبط بطاقة غير سارية في حوزتك وإصرارك على إتمام التعامل بها في الجهات الرسمية “
- يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها خمسين جنيه في حال ” عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغييرها خلال ثلاثة اشهر ، عدم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين “
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطلوبين بأسمائهم .. الحبس والغرامة في انتظارهم هؤلاء الأشخاص من أصحاب بطاقات الرقم القومي .. طالع التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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