مطلوبين بأسمائهم .. الحبس والغرامة في انتظارهم هؤلاء الأشخاص من أصحاب بطاقات الرقم القومي .. طالع التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن هناك الكثير من الإجراءات التي سيتم العمل بها فيما يتعلق بالسجل المدني الذي يتم الإشراف عليه من خلالها حيث أن هناك نية لدى الوزارة في القضاء على مختلف المشكلات التي تواجه ذلك الجهاز الضخم المسئول عن العديد من المستندات الخاصة بالمواطنين من خلال تقرير مجموعة من الغرامات المالية التي قد تصل في قيمتها إلى حد الألف جنيه مع وجود احتمالية غير مستبعدة للحبس في حال ارتكاب بعض المخالفات وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما هو قادم من سطور في مقالنا هذا

– غرامات الرقم القومي

جدير بالذكر أن هناك بعض الغرامات المالية المستحدثة من جانب الوزارة لكي تتمكن من مجابهة تلك الظواهر السلبية التي أصبحت تتصل بمستند هام للغاية مثل البطاقة الشخصية والتي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال