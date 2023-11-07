«هتموت بسببه اوعى تشتريه ولو ببلاش».. احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. خلى بالك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر من الزيوت مجهولة المصدر جملة ترددت كثيرا على مسامعنا خلال الفتره القليله الماضيه بالطبع هناك العديد من أنواع الزيوت التي تكون صالحة للأكل متاحة في الأسواق منها ما هو صحي ولا آخر قد يكون غير مناسب على الإطلاق لأنها في الأخير يجد العميل نفسه لا يعرف الشركة المصنعة، لهذا النوع من الزيوت ويفتقر إلى المعلومات الكافية عنه، لذلك عزيزتي سيدة المنزل عليك وأن تبتعدي على وجه الخصوص عن هذا النوع من الزيوت لأنه غالبا تكون تلك الزيوت هي زيوت طعام مستعملة يعاد تدويرها تابعونا لمزيد من التفاصيل.

احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. خلى بالك قبل فوات الاوان

الشائع هو استخدام زيت الطعام المستعمل في صنع سائل تنظيف الأطباق ولكن الباعة الجائلين يقومون بشراء كميات كبيرة من الزيوت يوضع عليها مواد كيميائية ضارة تعمل على تفتيح لونها ومن ثم يعد بيع تلك الزيوت مرة أخرى، بعد تعبئتها في زجاجات نظيفة، وهي تكون أنواع غير موثوق منها في الأسواق تلك الأنواع تؤثر بشكل سلبي على الكبد، وتدمر مناعة الإنسان هذا ما أوضحه الأستاذ الدكتور هشام موافي وهو يتحدث عن مخاطر استخدام زيت الطعام المستعمل اكثر من مره لأن ذلك يغير في التركيب الداخلي له عندما يوضع على النار يتولد عنه مواد ضارة تسبب للإنسان الأمراض.

هناك العديد من الطرق المستدامة لاعادة استخدام زيوت الأطعمة. يمكنك: