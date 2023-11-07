وداعا لفاتورة الكهرباء العاليه “..خفض فاتورة الكهرباء إلى النصف بطريقة قانونية.. إليكم التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء في منزلك، رغم أنك تحاول جاهدا لتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل مكيفات الهواء والكاتل والسخان ؟ هل تعلم أن هناك جهازًا صغيرًا، لا يكلف أكثر من 60 جنيهًا، يمكن أن يزيد فاتورتك إلى 400 جنيهًا إذا تركته في الفيشة؟ هذا الجهاز هو بنك الطاقة أو الشاحن ، الذي يستخدم لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والذي يستهلك الكهرباء حتى وإن لم يكن متصلًا بأي جهاز. لذلك، يجب عليك فصل بنك الطاقة أو الشاحن عن مصدر الكهرباء عند عدم الاستخدام، وهذه الخطوة البسيطة ستساعدك في توفير نصف فاتورة الكهرباء.

وبالإضافة إلى بنك الطاقة أو الشاحن، هناك أجهزة أخرى صغيرة وغير ملحوظة، تسبب تسربًا للطاقة وارتفاعًا للفاتورة، مثل أواني الشاي الكهربائية والكاتل والمدافئ الكهربائية والمكواة والميكروويف وغيرها. لذلك، ينصح باتباع النصائح التالية لتقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على ميزانيتك:

– افصل الأجهزة عن مصادر الطاقة عند عدم الاستخدام، ولا تتركها حتي في وضع الاستعداد.

– استخدم مأقت زمني للتحكم في أوقات تشغيل الأجهزة الكبيرة مثل المدافئ ومكيفات الهواء، واضبطها على درجات حرارة معتدلة للحد من استهلاك الكهرباء .

– قم بصيانة وتنظيف الأجهزة بشكل دوري من خلال الفني لعدم تلف اي شيئ، لتحسين كفاءتها وتجنب الهدر، خاصة الثلاجات ومكيفات الهواء.

نأمل أن تكون قد استفدت من هذا المقال، وأن تتمكن من خفض فاتورة الكهرباء بنجاح، وتوفير المال والطاقة.