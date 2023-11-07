أفكار تساوي مليون جنية ….رجع الفيزا بتاعتك فورًا…. استعادة الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصرف الالي ATM

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشكلة تواجه العديد من الأشخاص في سحب أموالهم، حيث انه في ظل ، وعلى الرغم من هذه الميزة التي التطور في كل دول العالم يمكننا ان نقوم بالسحب النقود إلكترونياً فقد قامت بتوفير على المواطنين الكثير من الجهد والوقت ومن خلال مقالنا سنتعرف على استعادة الفيزا المسحوبة داخل ماكينة الصرف.

سبب مشكلة سحب الفيزا في ماكينة الصرف ATM

كل ما هو في عالمنال به العديد من المميزات وبعض العيوب ويعتبر موضوع سحب الأموال من ماكينة الصرف من الأمور المهمة ولكن عيوبها قد يحدث ويتم سحب الفيزا الخاص بالعميل ومن ضمن الأسباب منها :

حالة كتابة العميل الرقم السري الخاص بالفيزا بشكل غير صحيح.

حال كتب العميل الرقم السري وبعدها لم يسرع في سحب الفيزا من الماكنية يسبب فقدانها.

إذا كانت المدة المحددة لصلاحية الفيزا قد انتهت.

استرداد الفيزا بعد سحبها في ماكينة الصرف ATM