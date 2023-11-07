دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد النظافة الشخصية هي من الأمور الهامة لكل الأفراد ولذلك تم إختراع الكثير من الأدوات التي تساعد في ذلك ومنها اختراع القصافة التي تساعد بشكل كبير في تقليم الاظافر وإزالة الجلد الميت وايضا تعتبر من الأمور الضرورية التي يجب تدريب الأطفال الصغار عليها لعدم إصابتهم بالأمراض وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وظائف اخرى للقصف وايضا بعض الأنواع منها.
فوائد القصافة
هناك العديد من الفوائد التي تقدمها القصافة والتي يجهلها البعض ومنها أنه من الممكن أن تستخدم كحامل اعواد البخور من خلال وضع البخور في الفتحة التي تكون موجودة في جسم القصافه وايضا يمكن استخدامها كحامل للهاتف المحمول من خلال وضعها بزاوية معينة فضلا على أنها من الممكن أن تستخدم في التحكم بخيط الكروشية الذي يستخدم في عمل المشغولات اليدوية بشكل جيد للغاية عن طريق الفتحة الضيقة الموجودة فيها فضلا على أنها من الممكن أن تحل محل العلب و الزجاجات الغازيه.
أنواع القصافات
هناك العديد من الأنواع من القصافات والتي يتم استخدامها للاعتناء بالاظافر منها:
- قصافة My Green: والتي بدورها يمكنها أن تساعد بشكل كبير قص الأظافر بطريقة صحيحة بدون التسبب في تشققها وتتميز بأن لها تصميم حيوي ومريح عند الاستعمال حيث أنه تم صنعها من الفولاذ العالي الجودة لكي تحافظ على القصافه أكبر فترة ممكنة.
- مجموعة القصافات الاحترافية: وهي عبارة عن مجموعة من الادوات الاحترافية 4 في 1 لتقديم العناية بالاظافر ويتم وضع المجموعة كاملة في حقيبة بنية فاخرة لكي يتم تقليم وبرد الاظافر بطريقة مثالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “صغيرة بس نينجا” .. استخدامات عبقرية ومجربة لقصافة الأظافر تغنيك عن الكثير من الأدوات وتوفر لك الكثير من الوقت والمجهود .. هتنبهر لما تجربها!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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