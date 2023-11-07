“لكل عروسه جديدة”..كيف تحصلين على بشرة نضرة ومشدودة بوصفة طبيعية من لبان الذكر والنشا وصفه جهنميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيف تحصلين على بشرة نضرة ومشدودة بوصفة طبيعية من لبان الذكر والنشا؟إذا كنت تبحثين عن طريقة فعالة وسهلة للتخلص من علامات الشيخوخة وعلامات التقدم في السن على بشرتك مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، فلدينا لك الحل الأمثل. وهو عبارة عن كريم طبيعي دون اي كيماويات او مواد مصنعة ومصنوع من مكونات متوفرة ورخيصة، وهي لبان الذكر والنشا. هذين المكونين لهما فوائد عديدة للبشرة، فلبان الذكر يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ويساعد على تنعيم وترطيب البشرة، بينما النشا يمنح البشرة ملمسًا حريريًا ويقلل من ظهور الشوائب. ولصنع هذا الكريم السحري، كل ما تحتاجين إليه هو اتباع الخطوات التالية:

المقادير:

– ملعقتين صغيرتين من لبان الذكر المطحون.

– ملعقة كبيرة من النشا.

– ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

– بضع قطرات من زيت اللوز الحلو.

– ملعقة كبيرة من ماء الورد.

– ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

– في إناء صغير، اخلطي لبان الذكر والنشا جيدًا.

– أضيفي زيت جوز الهند وزيت اللوز واستمري في الخلط حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

– أضيفي ماء الورد والعسل واخلطي المزيج مرة أخرى حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

– ضعي الكريم على وجهك المنظف واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ ثم قومي بي غسل وجهك بي الماء البارد لي غلق المسام .

– استخدمي الكريم يوميًا كجزء من روتينك الجمالي وستلاحظين الفرق في بشرتك.