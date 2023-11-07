دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكاتل او كما يعرف باسم الغلايه الكهربائيه من أهم الأجهزة المنزلية التي تستخدم بكثرة فهو يعمل على غلي المياه، ونجد أنه موجود في كل بيت وفي كل شركه وتعتمد عليه سيده المنزل بشكل كبير في الحصول على ماء ساخن ولكن استخدام الكاتل قد يكون له الكثير من الأضرار من بينها ارتفاع فاتوره الكهرباء فعلى الرغم من أنه من أدوات المطبخ صغيرة الحجم إلا أنه يستهلك طاقة كهربائية كبيرة وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل الأضرار الناتجة عن استخدام الكاتل. الأضرار التي تنتج من استخدام الغلاية الكهربائية في صنع المشروبات الساخنة أولا لا ينصح باستخدام الكاتل في غلي المياه في غلي المياه لأنه من الأواني غير الصحية تماما وعادة ما ينصح جميع الاطباء بالبعد عنه لأنه يعطي طعم ورائحه غير مستحبة.

ثانيا استهلاك الكاتل بصورة متكررة من شأنه أن يعمل على ارتفاع فاتوره الكهرباء بصورة كبيرة لذلك يمكن استبداله بالبراد التقليدي ذلك الذي يغلي على البوتاجاز ويمكن غسله بعد كل استخدام.

ثالثا يوجد في الكاتل عنصر اسمه عنصر النيكل هذا العنصر يتفاعل مع المياه التي توضع بداخل الكاتل وتسبب للإنسان الكثير من الأضرار.

رابعا عادة ما تتكون الكثير من المواد الجيرية في أسفل قاعدة الكاتل، وهذا يؤدي إلى تلوث المشروبات عند غلي المياه فيه ومن الصعب تنظيف الكاتل باستمرار لهذا يفضل استبداله بالبراد العادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”عيلة كاملة ماتت بسببها”.. تحذير شديد اللهجة من استخدام “غلاية الكهرباء” حتى لو هتبطل تشرب شاي أوعي تستخدمها أبدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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