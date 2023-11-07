معلومات لم تعرفها من قبل .. اكتشف لماذا يجب أن تبدأ يومك بالموز بدلاً من كوب من القهوة .. أمر لن تتخيله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحب العديد من الأشخاص تناول فنجان من القهوة أو الشاي مع الفطور في الصباح، ولكن بعض الخبراء أوضحوا حقيقة عجيبة ربما لا يعرفها الكثيرون وهي تناول الموز المنقوع أو الزبيب أو اللوز في الصباح بدلاً من ذلك، وذلك بسبب الفوائد العظيمة اللذان يحتويان عليهما، وقد أكد العديد من الخبراء أن الوجبة الأولي التي تقوم بتناولها في الصباح تؤثر على جسمك، لذا ينبغي أن تمدك بالطاقة حتى تستطيع مواصلة يومك.

لماذا يجب أن تبدأ يومك بالموز بدلاً من القهوة؟

أكدت العديد من الأبحاث أن وجبة الفطور التي تحتوي على الدهون والبروتينات تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، كما أنها تعمل على ابعادك عن تناول الحلويات، فعند تناول الشاي أو القهوة في بداية اليوم فيمكن استبداله بالموز المنقوع أو الزبيب، وإذا كنت تعاني من عسر الهضم أو خروج الغازات وانتفاخ البطن فبالتأكيد أنت مصاب بالإمساك، لذا ينبغي عليك تناول الموز والذي يساعد على حل هذه المشكلة.

لماذا الموز؟

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي ينبغي عليهم تناول الموز والذي يساعدهم على حل المشكلة، كما أن من الأفضل وضع الموز في أكياس قماش بدلاً من الأكياس البلاستيكية، كما يمكنك استبدال الموز وتناول الزبيب بدلاً منه في الصباح إذا كنت تعاني من انخفاض الطاقة أو الشعور بالتعب قبل الدورة الشهرية، وذلك من خلال نقع 6-7 حبات زبيب ومن ثم تناولهم، ويعد الخيار الثالث أمامك هو تناول اللوز المنقوع، وينبغي ابقائه لمدة 5-4 مقشر، فإذا كنتِ تعانين من مرض السكر أو صعوبة الدم أو مقاومة الأنسولين فينبغي تناول اللوز المقشر والذي يساعد على علاج هذه المشكلة .