اتحدى اى حد يكون عارفها قبل كدا .. طريقة جهنمية لتقشير الرمان بسرعة الصاروخ .. هتندم إنك معرفتهاش من زمان !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الرمان من الفاكهة الغنية بالفيتامينات، ولها فوائد جمة، كما أنها لذيذة و يمكن تناولها بأكثر من طريقة، ولكن فصل «الحَب» عن القشرة مهمة ثقيلة تجعلنا نقلل من تناول الرمان، ولكن الآن يمكنك تفصيص الرمان بسرعة دون الحاجة إلي إستخدام أدوات إستعمال غنية عن التعريف لأن كلها موجودة بالمطبخ، يمكنك أن تستعين بها لأجل تفصيص ثمار الرمان بكل سهولة ومن دون أي تعب، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم طرق سهلة بإمكانك أن تتبعها لتفصيص الرمان بسرعة الصاروخ وبدون مجهود ولا إهدار لحبيبات الرمان.
طريقة جهنمية لتقشير الرمان بسرعة الصاروخ
يمكنك تقشير الرمان بسرعة رهيبة وذلك من خلال إتباع بعض الطرق السهلة والبسيطة التي توفر علي سيدة المنزل الكثير من المجهود والتعب في القيام بتقشير الرمان بالطرق التقليدية وذلك من خلال إتباع الآتي:-
- إحضار كمية الرمان المراد تقشيرها وتقسيمها إلي أربعة أجزاء ثم القيام بقطع الجزء الأمامي الجزء الأسفل.
- أحضر طبق أو إناء كبير الحجم وبواسطة آلة كبيرة الحجم يتم الضغط علي الرمان بواسطة هذا الشئ الثقيل لتجد تساقط حبيبات الرمان بكل سهولة دون الحاجة إلي إستغراق الكثير من الوقت حتي يتم تقشير الرمان بالطرق التقليدية والتي تسبب الكثير من المناعب والمشقة اربة المنزل.
- هذه الطريقة تعد من أفضل الطرق التي تستخدم لتقشير الرمان بشكل سريع جداً بدون عناء ومجهود
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