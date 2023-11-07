ضاع عمرنا بنستخدمه غلط .. استخدامات مبهرة لن تتوقعها لكريم الحلاقة عمرها ما تخطر على بالك .. مش هتصدق لما تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم إستخدام معجون الحلاقة على الوجه أو الأماكن التي يريد الشخص التخلص من الشعر الزائد بها ويساعد على ترطيب الجلد ومنع التشوهات التي تحدث أثناء الحلاقة، وتختلف أنواع كريم الحلاقة وجميعها يعطي نفس النتيجة، وتوجد أيضًا العديد من الإستخدامات الأخرى التي قد يجهلها البعض خاصة بكريم الحلاقة والتي تساعد على تسهيل وحل بعض المشكلات اليومية التي تواجه الأشخاص.
فوائد كريم الحلاقة لإصلاح مفصلات الأبواب
تعتبر مشكلة الأصوات التي تصدرها الأبواب عند فتح وغلق الأبواب، ويتساءل الكثير عن طريقة للتخلص من هذه المشكلة ويعتبر كريم الحلاقة من أحد الطرق التي تساعد على حل هذه المشكلة، حيث يتم وضع كريم الحلاقة على المفصلات وتساعد المواد الكيميائية التي يتكون منها كريم الحلاقة يساعد على التنظيف والتخلص من البقع والصدأ.
إستخدامات متعددة لكريم الحلاقة
لم يقتصر استخدامات كريم الحلاقة على وضعه على الوجه أثناء الحلاقة فقط، بل يتم إستخدامه أيضًا في بعض المهام ومنها:
- تنظيف الأيدي وتعقيمها من الجراثيم، حيث يتم وضع كمية قليلة من معجون الحلاقة وفرك اليدين وبعدها تنشيف اليدين باستخدام منشفة ورقية.
- يستخدم أيضًا معجون الحلاقة في تلميع وتنظيف المرآة.
- يساعد معجون الحلاقة على تخفيف آلام العضلات والآلام في أصابع اليدين الناتج عن كثرة الكتابة.
- يساعد على ترطيب الجلد أثناء الحلاقة.
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