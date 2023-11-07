لا تستعملها الا في الحلال فقط!!.. استخدم الطريقة السحرية دي في فتح أي قفل… لن تخطر على بال الجن الازرق !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة فك القفل بواسطة بعض الطرق غير التقليدية، وذلك في الأوقات الضرورية، ومن الجدير بالذكر ان هناك عدة طرق لفتح أي قفل بدون كسره، تعتمد على نوع القفل ومدى تعقيده، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة فتح القفل بواسطة طرق بسيطة وسهلة.
طريقة فتح باب القفل بواسطة دبوس الورق
- تعد هذه الطريقة هي أبسط الطرق وأكثرها شيوعًا، ومن المفترض ان تتطلب هذه الطريقة دبوسًا ورقيًا أو أي مادة رفيعة أخرى يمكن ثنيها.
- ومن ثم يتم ثني الدبوس الورقي في شكل حرف L، ثم يتم إدخاله في ثقب القفل.
- بعد ذلك يتم تحريك الدبوس لأعلى ولأسفل حتى يتم العثور على الأجزاء المتحركة داخل القفل (المسامير).
- وبمجرد العثور على المسامير، يتم الضغط عليها في الاتجاه الصحيح لفتح القفل.
طريقة فك القفل الكهربائي
يمكن فتح بعض الأقفال الكهربائية عن طريق إدخال سلك رفيع في فتحة القفل، حيث يتم تحريك السلك حول الدائرة الكهربائية داخل القفل لتنشيطه.
شرح طريقة فتح القفل بواسطة دبوس الورق
- قم بثني دبوسًا ورقيًا في شكل حرف L.
- أدخل الدبوس الورقي في ثقب القفل.
- حرك الدبوس لأعلى ولأسفل حتى يتم العثور على الأجزاء المتحركة داخل القفل (المسامير).
- بمجرد العثور على المسامير، اضغط عليها في الاتجاه الصحيح لفتح القفل.
شرح طريقة القفل الكهربائ
- ابحث عن فتحة القفل الكهربائية.
- أدخل سلكًا رفيعًا في الفتحة.
- حرك السلك حول الدائرة الكهربائية داخل القفل.
- بمجرد تنشيط الدائرة الكهربائية، سيتم فتح القفل.
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