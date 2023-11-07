” حافظي على جمالك وصحتك ” .. ضعى زيت الزيتون مع القرنفل على هذه المناطق قبل النوم وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احصلي الآن على نتيجة مميزة في وقت قصير عند استخدام خلطة زيت الزيتون مع القرنفل على بعض المناطق في الجسم، وذلك لما تمتلك هذه الخلطة من سحر كبير على الشعر والحسن والبشرة والتي تتمكن من تقديم نتائج مميزة في وقت قصير.

خلطة زيت الزيتون مع القرنفل على هذه المناطق قبل النوم

وتمتلك وصفة زيت الزيتون مع القرنفل عدد كبير من الفوائد للشعر، والتي تساعد على تحسين الشعر بشكل كبير في وقت قصير من الاستخدام، حيث نجد أن هذا الخليط المميز يساعد بشكل كبير على نمو الشعر البطيء كما أنه يعالج مشكلة الشعر التالف ويغذيه، كما ان استخدام هذه الوصفة باستمرار تعمل على ترطيب هذا الخليط ‏الشعر بشكل عام يقضي على القشرة كما أنه يجعل شكل الشعر حيوي ونظيفة ونجد أنه كذلك يستخدم في حماية أطراف الشعر من التلف، وذلك يعمل على تغذية الشعر بمادة الكيراتين الطبيعي وبالتالي فإنه يعمل على تنعيمه.

كيفية وصفة زيت الزيتون والقرنفل

ويحضر هذا الخليط المميز من مكونين فقط وهما زيت الزيتون مع القرنفل، من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي على النحو التالي.