هتندهش من اللي هتعرفه .. سبب وضع الحجر مع البيض أثناء سلقه لن تصدقي السبب .. حيل رائعة لا يعرفها سوى 4% من الأشخاص !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض من الأكلات التي تحتوي على العديد من الفوائد للجسم ويتم تناوله بجانب الطعام وخصوصاً في وجبة الإفطار، حيث يمكن تحضيره بالعديد من الوصفات إلا أن سلق البيض يعتبر من أفضل الطرق لتحضير البيض، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يعرفون الطريقة الصحيحة لسلق البيض، كما أن هناك بعض التساؤلات بخصوص وضع حجر مع البيض أثناء عملية السلق وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

ما هو السبب الذي من أجله يتم وضع حجر مع البيض أثناء سلقه؟

يرجع السبب وراء وضع حجر مع البيض أثناء عملية سلق البيض أن هذه الحيلة يستخدمها العديد من الأشخاص في بعض الأماكن الصحراوية وذلك نظراً لقلة كمية المياه الموجودة في المكان، لذلك يلجأ سكان هذه المناطق إلى إضافة الحجر إلى المياه التي يكون فيها البيض ليتم سلقه، وذلك لكي يتم زيادة كمية المياه وحينها سلق البيض التي تريد تناوله، مع العلم أن هذه الحيلة كانت تُستخدم لرفع منسوب كمية المياه، وبناءً على ذلك فيمكن الاعتماد على هذه الطريقة في سلق البيض بأقل كمية من المياه.

فوائد تناول البيض لجسم الإنسان

البيض يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، وأهم هذه الفوائد التالي: