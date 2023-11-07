“نهاية الفواتير الورقيه”..التحول الرقمي في جمع الرسوم الخاصة بفواتير الكهرباء والغاز الشهرية: هل هو مستقبل الدفع؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ التحول الرقمي في جمع الرسوم الخاصة بفواتير الكهرباء والغاز الشهرية. تم تنفيذ هذه المبادرة في الأيام الأخيرة، وتعتمد على ما يُعرف بالتحصيل المميكن والتحصيل الممكن هوا:التحصيل المميكن هو عبارة عن ماكينة للتحصيل يذهب بها المحصلون للمنازل دون فواتير، حيث يقوم المحصل بإعلام قيم الفاتورة للمستخدم، وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يعطيه للمستخدم.

الذي يتم عبر شركة الكهرباء في إطار هذه الخطوة. تم التوقف رسمياً عن استخدام الفواتير الورقية في بعض المناطق، بما في ذلك مدينة 6 أكتوبر. هذا الإجراء يأتي كجزء من الخطة الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى إلغاء الفواتير الورقية ومنع طبعها، وبدلاً من ذلك، سيتم جمع الرسوم بشكل إلكتروني. هذا الانتقال إلى النظام الإلكتروني من شأنه أن يساهم في توفير مبالغ كبيرة من الأموال، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات.

وفقًا للدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، فإن جميع شركات التوزيع الكهربائي تشمل داخل هياكلها عمليات طباعة الفواتير الكهربائية للاستهلاك، وشدد على أن هذه العمليات تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قد اتخذت إجراءات سريعة ونهائية لوقف طباعة الفواتير الكهربائية واعتماد نهج التحصيل المميكن بدلاً منها. وقال إنه يجب على جميع شركات التوزيع العمل على تنفيذ هذا القرار في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن هناك خطة جديدة قامت الوزارة بتنفيذها، وهي العمل على إلغاء جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع خلال العشر سنوات القادمة. وأكد أن هذه هي المرحلة الأخيرة للتحول الرقمي، ومن المتوقع أن تجلب هذه التغييرات العديد من الفوائد وتوفير خدمة تلبي احتياجات جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة.