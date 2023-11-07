خلطة سحرية ونتائج مبهرة .. اخلطي الفازلين مع الملح واستخدميه بهذه الطريقة لتنبهري بما سيحدث لوجهك .. تمتعي ببشرة ناعمة ومتوهجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحياة ضائعة ولا ندري أهمية استعمال بعض المكونات في مجال العناية بالبشرة، لكننا سنعرض عليكم اليوم وصفة قوية مضمونة 100٪، قادرة على إزالة الجلد الميت والقضاء على علامات الشيخوخة والتصبغ في لحظات، فقط بواسطة مكونات بسيطة وموجة داخل المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، بمجرد تطبيق هذه الوصفة ومشاهدة النتائج ستتمتعين بفرح هيستيري بعد ذلك، تابعينا خلال الأسطر القليلة الماضية لمعرفة كيفية تحضيرها واستخدامها.

كيفية استخدام الفازلين مع الملح

يساعد خليط الفازلين والملح على التخلص من نسيج الجلد الخشن، حيث يخلصك من التصبغات والبقع الداكنة الموجودة فيه، ويزيد من نعومته وبياضه إلى حد كبير. لاستخدام هذه الوصفة، ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة ملح، وأخرى من الفازلين، وأخرى من زيت الزيتون. اخلطي المكونات معًا وافركي بها الجسم بالكامل، واتركيها لمدة 15 دقيقة تقريبًا. ستلاحظ الفرق بوضوح من المرة الأولى للاستخدام، يساعد هذا المزيج السحري على تفتيح لون البشرة بأكثر من درجة، كما أنه قادر على زيادة نعومتها بشكل كبير بفضل الملمس الناعم للفازلين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الملح قادر على إزالة الجلد الميت المتراكم عليه، والمسؤول عن لون البشرة الداكن، وبالتالي يبدو أكثر بياضًا وأنعم من أي وقت مضى.

احتياطات عند استعمال هذه الوصفة

بينما يمكن أن يكون الفازلين والملح طريقة رائعة لتحسين مظهر وملمس بشرتك، فمن المهم اتخاذ بعض الاحتياطات عند استخدام هذا الخليط، وهي كالتالي: