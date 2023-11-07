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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم الكثير من الناس باستخدام الاقفال من أجل المحافظة على الأشياء الغالية من السرقة مما يساعدهم في الشعور بالاطمئنان على ممتلكاتهم ويلاحظ الكثير من الناس وجود ثقب صغير في القفل ويظن الكثير منهم أنه بلا أي فائدة وفي الحقيقة أن لهذا الثقب فوائد عديدة تساعد في حمايته من الأضرار وفي هذا المقال سوف نخبركم عن سر هذا الثقب و انواع الاقفال.
أهمية الأقفال وسر الثقب الصغير
تعد الأقفال هي من الأكثر الأشياء استخداما في الحفاظ على الأشياء الضرورية من السرقة والتي تتميز بوجود ثقب صغير فيها والذي يقوم بالعديد من الفوائد المدهشة من الممكن أن تصيبك بالذهول من التصميم الدقيق للاقفال لكي يتناسب مع المهمة التي يقوم بها والذي يوجد بداخل جميع الأقفال حيث أنه يساعد في تشحيم القفل للقيام بعمله أثناء الاستخدام ويمكن اضافه الزيت بعض القطرات من الزيت من خلال هذا الثقب لكي يتم المحافظة على القفل من كثرة الفتح والإغلاق بالإضافة إلي أنه من خلاله يمكن التخلص من الماء الذي يدخل إلى القفل وخاصة مياه الأمطار لكي لا يحدث أي نوع من التآكل للقفل ويظل محتفظا بهيئته أطول فترة ممكنة.
أنواع الأقفال
هناك أنواع عديدة من الأقفال التي تستخدم في المنازل والمحلات والذي يكون لكل منهم تصميمه الخاص ومنها:
- الاقفال التوافقية.
- اقفال المشبك.
- الأقفال الأنبوبة بالاضافة الى الإقفال الاسطوانية.
- الأقفال المسطحة.
- وايضا الاقفال الحافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش أهميته” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب صادم وغير متوقع!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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