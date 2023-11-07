أبكى الملايين ..طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. اعرف ماذا كتب في ورقة الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد سمعنا كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية عن وجود ورقة إجابة طالب تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة تلك الورقة قد قام هذا التلميذ بكتابة إجابة مختلفة فيها، جعلت المدرس الذي قام بتصحيحها يبكي بسبب شدة إعجابه بها لأنها كانت إجابة مميزة للغاية، لم يستطيع أي طالب آخر من زملائه أن يقوم بكتابه اجابه مثلها وقد لاقت إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما السر وراء تلك الإجابة، وما هي تفاصيل تلك القصة هذا ما سوف نتحدث عنه في ذلك الموضوع تابعونا خلال السطور القادمة.

رد فعل صادم من المعلم تجاه إجابة الطالب جعله يبكي

كان الطالب يؤدي امتحان اللغة العربية شأنه شأن كافة زملائه وأجاب على كافة الأسئلة وعندما وصل إلى الجزء الخاص بالإعراب ، في امتحان اللغه العربيه وجد أنه مطلوب منه أن يقوم إعراب الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل، لقد فكر كثيرا الطالب في اجابه مناسبه لهذا السؤال ونجد أنه قد استغنى عن قواعد اللغة العربية وكتب خلق فعل ماض لن ينسى فاعله، ولن أكون قادر على كتابه مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل، وبالطبع تلك الإجابة كانت مختلفة تماما وعجيبه بالنسبة للمدرس القائم للتصحيح خاصة، وأن هذا الطالب كان في عمر صغير.

ما هو رد فعل المصحح ورواد التواصل الإجتماعي؟

بالنسبة لرد فعل المدرس عندما رأت تلك الإجابة فقد كتب له عباره محتواها بارك الله في علمك وأدبك انت طالب مثالي ومجتهد وتستحق أن تأخذ الدرجة كاملة في الامتحان وأعطاه 20 درجة.