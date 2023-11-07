سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم…لأن زوجها يتناول هذه الأكلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في محاكم الأسرة الموجودة بمصر يوميا تتناقل العديد من القصص والتجارب الزوجية والتي تنتهي نهايات مأساوية، الحد الذي جعل حلم العش الزوجي السعيد هو مجرد حلم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع بنسبه لبعض الأزواج، ونجد أن حالات الطلاق أو الخلع دائما ما يسبقها محاولات متكررة لحل المشكلات قبل الوصول الى نهايه المرحله باتخاذ القرار بالخلع أو الطلاق أو تقديم أوراق داخل المحكمة لإنهاء الزواج في هذا الموضوع نذكر لكم سبب طلاق إمرأة من زوجها أو طلبها للخلع بسبب أنه يتناول تلك الطعام؟! تابعونا

سبب طلب السيدة الخلع من زوجها

في داخل قاعة محكمة الأسرة بالتحديد في منطقه التجمع الخامس تقف امرأة تدعى فرح بعيون حزينه وكان قلبها مليء بالألم والوجع تحقيق قصتها الى قاضي المحكمة وتوصف لهم معانتها مع زوجها ، وتقول أنا امرأة شأني شأن جميع النساء حلمت بان اكون اسره سعيده عندما تزوجت من هذا الرجل منذ ثمان سنوات كان زواجنا في بدايته في أحسن حالاته، وكان زوجي هو فتى احلامي وقد تمكنت من بناء حياتي معه وأنجبنا طفلين ودائما ما كنت داعمة له ماديا في تكاليف المنزل والحياة اليومية.

وتابعت حديثها قائلة اكتشفت بعض فتره من الوقت ان زوجي لا يعطي اهتمام كبير لنظافته الشخصية، وقد كذبت على نفسي بأن ذلك ربما يعود إلى فترة العزوبية التي قادها قبل الزواج وبمرور الوقت زادت مشكلة النظافة للحد الذي جعله يقوم بتناول البصل والثوم بشكل مستمر دون أن يهتم برائحته

محاولات الزوجة للعزوف عن فعل زوجها

وكماله سرد الحديث حاولت مرارا وتكرارا أن أقوم بتغيير سلوكه هذا الغير مقبول ودفعته للاهتمام بنظافاته الشخصية ولكن عندما شعرت بالاشمئزاز ذات يوم كان يأكل الثوم والبصل طلبت منه بكل رفق أن يقوم بغسل يديه، ولكنه إن هي بالضرب والإهانة وطردني خارج المنزل وذهبت إلى منزل أهلي ، وأنا مقررة أن الحياة مع هذا الزوج مستحيله وبناء عليه رفعت دعوى الخلع التي تأخذ الان رقم 6547 وقد قررت المحكمة خلع الزوج بناء على المعلومات والأدلة المقدمة من الزوجة.