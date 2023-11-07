باستخدام علبة كانز فارغة..اقل من 10 ثواني يمكنك فتح القفل بسهولة عند فقدان المفتاح.. استخدامها في الحلال بس!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعلم كيفية فتح جميع الأقفال بدون مفتاح بطريقة سهلة وبسيطة للغاية. كثيرًا ما نفقد مفاتيح الأقفال، سواء كانت للأبواب أو لأدراج الأشياء المهمة. قد يكون من المزعج عدم القدرة على فتح هذه الأقفال دون التسبب في ضرر. وفي هذا المقال سنقدم عدة حلول بسيطة باستخدام الأدوات المتوفرة لفتح الأقفال بسهولة. إذا كنت تبحث عن طرق لفتح الأقفال بأمان، عليك اتباع ما يلي. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل، تابعونا

تعلم كيفية فتح الاقفال بدون مفتاح

استخدام علبة واحدة من “علب” الصودا.

احصل على علبة فارغة من الماء الفوار.

قم بإزالة غطاء العلبة وقطعه بحيث يكون لديك قطعة معدنية طويلة ومسطحة.

قم بثني القطعة المعدنية بزاوية حادة تبلغ حوالي 90 درجة عند أحد طرفيها.

استخدم الجزء المنحني من القطعة المعدنية كمفتاح للقفل. أدخل الجزء المنحني بعناية في فتحة القفل وقم بثنيه قليلاً للضغط على الأسطوانة داخل القفل.

مارس ضغطًا خفيفًا وقم بتدوير القطعة المعدنية عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تحاول فتح القفل. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون هذه العملية عبارة عن تجربة وخطأ قليلًا.

بمجرد فتح القفل، اسحب القطعة المعدنية برفق واستمر في تدويرها لفتح القفل بالكامل.

تعلم كيفية فتح القفل بمشبك ورق

الحصول على مشبك ورق: يمكنك استخدام مشبك ورق عادي، مثل تلك المستخدمة في الملفات الورقية، مع ملاحظة أنه يفضل استخدام مشبك بحجم مناسب وليس صغيراً جداً.

قص الشكل الصحيح: ابدأ بقطع مشبك الورق لتشكيله على شكل حرف “L”. يجب أن يكون لديك قسم طويل ومستقيم (الذراع الرئيسي للحرف “L”) وقسم قصير يتفرع منه بزاوية 90 درجة تقريبًا (الذراع الثانوي للحرف “L”).

قم بتثبيت الذراع الرئيسي في القفل: أدخل الذراع الرئيسي (مقطع طويل) في الفتحة الرئيسية للقفل حتى يصبح موازيًا للدبوس الداخلي للقفل.

استخدم الرافعة الثانوية: قم بثني الرافعة الثانوية برفق بحيث تكون موازية للجزء الخارجي من القفل (الهيكل). ثم قم بثني الرافعة الثانوية قليلاً باتجاه الدبوس الداخلي للقفل.

دفع الدبوس: أثناء ثني الذراع الثانوي، حاول دفع الدبوس الداخلي للأعلى بقوة. قد تحتاج إلى ممارسة ضغط إضافي أو ضبط زاوية الذراع الثانوي حتى تشعر بأن الدبوس ينزلق لأعلى.

فتح القفل: عندما تنجح في دفع الدبوس الداخلي لأعلى بدرجة كافية، يمكنك فتح القفل.