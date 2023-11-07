دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مصر تبلغ امريكا سرا: إسرائيل لن تهزم حماس في غزة وهذا السبب؟! (تفاصيل مثيرة),

أبلغت مصر، الولايات المتحدة أن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إخراج حركة حماس من حكم قطاع غزة هو هدف حرب غير واقعي، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

جاء ذلك بحسب تقرير لموقع ميدل إيست آي، قال فيه إنه يتم تسليم التحذيرات بشكل منتظم من قبل المسؤولين المصريين في الوقت الذي ترفض فيه القاهرة المبادرات الأمريكية لتولي دور أمني محتمل في المستقبل في قطاع غزة المحاصر والدعوات الإسرائيلية لقبول التهجير القسري للفلسطينيين.

وتسلط هذه التحذيرات، الضوء على رغبة مصر في إنهاء سريع للحرب الدائرة عبر حدودها، لكنها تؤكد أيضا كيف اتخذت القاهرة موقفا أكثر حزما تجاه الصراع مما توقعه بعض المسؤولين الإسرائيليين والغربيين، وفق قول التقرير.

ويقول الخبراء إن الضغط الذي تمارسه إسرائيل من أجل التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أدى إلى تفاقم هذا الرفض لأنه بلور المخاوف المصرية من أن الحرب الطويلة الأمد هناك يمكن أن تزعزع استقرار منطقة سيناء مع انتشارها محليًا بين السكان المؤيدين للقضية الفلسطينية على نطاق واسع.

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يفرض سيطرة مشددة على مصر، بإطلاق العنان لمواطنيه الذين قال إنهم سيخرجون ويحتجون بالملايين إذا طُلب منهم القيام بذلك ضد التهجير القسري.

وقال السيسي آنذاك، إن بلاده أكدت وكررت رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، حيث إن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.

الاستعانة بمصادر خارجية لأمن غزة

يقول الخبراء إن قبول تدفق اللاجئين سيكون مربحًا للحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية، حيث ورد أن إسرائيل تطرح خطة لشطب ديون مصر الدولية من خلال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي الذي يعقد صفقة محتملة لمساعدة اللاجئين.

وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط: “يمكنك المراهنة على أنه لو وافقت مصر على ما تريده إسرائيل، لما كانت في حالة ضائقة اقتصادية شديدة كما هي اليوم”، لكنها استدركت: “لا أعتقد أن الحوافز المالية ستؤثر عليهم”.

ورفضت مصر أيضًا خطة نشرها موقع “ميدل إيست آي” سابقًا، حيث ناقش مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إدارة مصر للأمن في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية – في حالة هزيمة حماس.

“سيناء خط أحمر”

وقال خالد فهمي، الخبير في شؤون مصر بجامعة تافتس، إن رفض مصر لمزيد من التورط في قطاع غزة يكشف عن سوء فهم في إسرائيل والعواصم الغربية لكيفية نظر القاهرة إلى أولوياتها في غزة.

ولمصر شبكة من المصالح في الجيب المطل على البحر الأبيض المتوسط، والذي احتلته على مرحلتين بين عامي 1948 و1967. وفي الماضي، سبقت التوترات في غزة اندلاع أعمال العنف بين مصر وإسرائيل، بما في ذلك أزمة السويس عام 1956.

واليوم، تخشى مصر من أن يؤدي تدفق الفلسطينيين إلى زعزعة استقرار سيناء، حيث أمضت الحكومة سنوات في محاربة التمرد المتفاقم بما في ذلك ضد الجماعات المحلية التابعة لتنظيم داعش.

مخاوف مصرية من ضربات على إسرائيل

وترفض القاهرة أيضًا السماح بتدفق اللاجئين الذي قد يؤدي إلى قيام المقاتلين الفلسطينيين بإنشاء قواعد لمهاجمة إسرائيل كما فعلوا في لبنان، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمل عسكري إسرائيلي مباشر في شبه الجزيرة الصحراوية.