خلطه ولا في الأحلام .. تعرف الان على طريقة تنظيف المطبخ الألوميتال من الدهون المتراكمة بخلطة فعالة وبمكونات موجودة في مطبخك .. إستخدميها حالا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد المطبخ من أكثر الأماكن الموجودة بالبيت عرضةً للأوساخ والبقع والدهون، وهذا بسبب إعداد الطعام فيه طوال الوقت، ولذلك يجب علي ربة المنزل أن تهتم بتنظيفه بشكل دوري حتى لا يتسخ بشدة وتصعب عملية تنظيفه، ويوجد أنواع كثيرة من المطابخ وأشهرها المطبخ الألوميتال، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نقدم احضراتكم بعض الطرق البسيطة والفعالة لتنظيف المطبخ الألوميتال بسهولة ويسر وبدون تعب.
طريقة تنظيف المطبخ الألوميتال بإستخدام بيكربونات الصوديوم
يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم لتنظيف المطبخ الألوميتال بسرعة، وذلك عن طريق خلط ربع كوب منه مع ربع كوب من الخل وملعقة كبيرة من سائل غسل الصحون وكوب من الماء الدافئ، نضع الخليط في زجاجة رشاش ثم نقوم بتوزيع الخليط على جميع أجزاء المطبخ مع التركيز على الأجزاء المتسخة، وبعد مرور ربع ساعة نقوم بفرك المطبخ بإستخدام فرشاة تنظيف ثم نمسح المطبخ بقطعة قماش مبللة بالماء ثم بقطعة جافة لتجفيفه.
طريقة تنظيف المطبخ الألوميتال بإستخدام الزيت المستخدم في الطبخ
يمكن استخدام أي نوع من أنواع الزيوت المستخدمة في الطبخ لتنظيف بقع الدهون الصعبة والأوساخ التي توجد على المطبخ الألوميتال، حيث يتم وضع القليل من الزيت على قطعة قماش ثم يتم فرك البقع، وبعد الإنتهاء نغسل المطبخ مرة أخري بخليط من الماء الدافئ والقليل من سائل الجلي ثم نجفف المطبخ بقطعة قماش جافة.
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