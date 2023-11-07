ابعد عنها بسرعه لو فيها العلامات دي اوعى تقرب لها سبع علامات اذا وجدت في النساء لن تصلح للزواج اعرف هذه العلامات بسرعه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب ان يتعرف الرجل على السيدة جيدا قبل الزواج ويعرف طباعها وكذلك السيدة يجب ان تتعرف على الرجل حيث يتم الخطبة في هذه الفترة يتم التعرف المبدئي بين الرجال والنساء حتى تكون العلاقه مبنيه على التفاهم ولا يفشل الزواج اذا كانت هناك اختلاف في الآراء والأفكار فيمكن فسخ عقد الخطوبه بدلا من الطلاق لذلك ينصح الشباب والفتيات بالاختيار الجيد حتى تصلح العلاقة الزوجية ونقدم بعض النصائح خلال هذا المقال وعلامات في السيدة لا تصلح للزواج سوف نذكرها خلال الفقرات التالية.

تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر

قال الدكتور محمد وهدان بجامعه الازهر ان هناك بعض العلامات التي تظهر على الفتاة فهي لا تصلح الى الزواج ويجب على الشباب الابتعاد عنها نهائيا ومن أهم هذه الصفات ما يلي:

السيده الحنونه حيث أنها تعطي اهتمام كبير لابنائها ولا تهتم بالزوج وتهمله وذلك يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية.

النساء المستفزة وهي احد الشخصيات الأنانية التي دائما تركز على نفسها وعلى طلباتها ولا تراعي الابناء او الزوجة.

السيدة الانانيه او النرجسية وهي التي تهتم بشخصيتها وتحب نفسها الى درجه كبيره ولا تعتني ببيتها.

صفات في السيدة لا تصلح للزواج