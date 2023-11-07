لن تصدق النتيجة!!.. هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين والزيتون معا؟..دراسة أجنبية تكتشف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر التين والزيتون من الفواكه والخضروات المفيدة للصحة، ويحتوي كل منهما على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات التي لها فوائد عديدة للجسم، ووفقًا لدراسة يابانية أجريت عام 2015، فإن تناول حبة تين واحدة مع سبع حبات زيتون يوميًا لمدة أسبوعين يساعد على زيادة مستويات مادة الميثالونيدز في الدم، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على تجديد خلايا الجسم والحفاظ على شبابه.

فوائد تناول التين والزيتون معا

عند تناول التين والزيتون معا، فإن الجسم يستفيد من فوائد كلاهما، بالإضافة إلى الفوائد الناتجة عن التفاعل بين المركبات الموجودة فيهما، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية لتناول التين والزيتون معا:

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: يحتوي التين على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، كما يحتوي الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.

خفض الكوليسترول: يحتوي الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم، كما يحتوي التين على مركبات نباتية تساعد على خفض الكوليسترول الكلي.

تحسين صحة العظام: يحتوي التين على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام، كما يحتوي الزيتون على فيتامين ك، وهو فيتامين مهم لتكوين العظام.

فوائد تناول التين والزيتون معا