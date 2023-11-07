“اوعي تعملي كدا تاني”.. طريقة التخلص من سوس الرز الصحيحة.. قد تصاب بأمراض الجهاز التنفسي والتهابات المعدة..!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص يشتكون من ظهور حشرات سوس الرز حيث انها تظهر في درجات الحرارة المرتفعة والدكتورة شيرين ذكي الرئيس لجان سلامة الغذاء إن السوس عبارة عن حشرة صغيرة سوداء تفسد الارز وتناولها يصيب بالعديد من الأمراض وتنتشر وبالأخص في فصل الصيف بسبب سوء التخزين أو تظهر بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في الأكياس الخاصة بالأرز ولا تظهر في الأرض إلا بعد أسابيع من التخزين أو بعد شهور طويلة.

طرق التخلص من سوس الأرز

يمكن التخلص من سوس الارز والفلفل الاسود من خلال أن تقومي سيدتي بوضع حزمة من النعناع في مكان تخزين الأرز وقومي برش قليلا من الفلفل الأسود الغير مطحون حولها لأن السوس يكره الروائح النفاذه فيخرج من المكان الموجود فيها.

التبريد يخلص من سوس الأرز من خلال قيامك بوضع كيس الأرز في مبرد الثلاجة لمدة ليلة حيث إن البرودة تقتل السوس وتقضي على البيض الخاص به بصورة نهائية.

قومي بوضع الأرز في طبق واسع وقومي برش عليه كميه من الملح وعرضيه للشمس لمدة 6 ساعات على أقل تقدير إلى أن تلاحظي إن السوس اختفي تماما.

طرق أخرى للتخلص من سوس الأرز

وضع معلقة كبيرة من البيكربونات على قطعة من القماش الصغيرة وإغلاقها ووضعها في الأرز أو أي حبوب يمنع من ظهور التسوس الأرز.

الليمون الأسود أيضا له عامل في تخزين الأرز والحبوب حيث إن له القدرة على طرد السوس والتخلص منه نهائيا.

حيث إن هناك العديد من ربات البيوت يتخلصون من السوس من خلال استعمال المبيدات الحشرية وهو ما يسبب الأمراض التنفسية.