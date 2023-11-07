لن تتخيل السبب .. ما الذي يجعل البعض يضع عملة معدنية داخل ” الفريزر ” ؟ .. أنقذت حياة عيلة كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الممكن أن يلحظ الإنسان بعض التصرفات التي قد تبدو غريبة نوعا ما من أحد الأفراد لكن قديما قالوا ” إن عرف السبب بطل العجب ” لذا فلا داعي لأن تطلق أحكام متسرعة على تصرفات الأشخاص من حولك مهما كان مدى غرابته عليك فالثقافات تتغير لذا فالعادات والأمور اليومية تختلف من شخص لأخر وقد لوحظ من قبل بعض الأشخاص حرصه على وضع عملة معدنية داخل كوب من المياه بشكل دائما ومتواصل وهو الأمر الذي يبدو بحقفعل غريب يقوم به الإنسان لكننا من خلال مقالنا هذا سنعمل على كشف السر وراء هذا الأمر

جدير بالذكر أنه في كثير من الأحيان تضطر إلى السفر وترك المنزل لفترة طويلة قبل أن تعود من جديد لكن هذه السفريات قد تكون مفاجأة لذا فلابد من أن نضمن أن الطعام الموضوع في الفريزر لن تنقطع عنه الكهرباء فيفسد طوال فترة غيابنا وهو الامر الذي جعل بعض الأشخاص يبتكرون تلك الحيلة

في ذات السياق فإن أول ما يبدر إلى ذهنك ما الذي ستفعله تلك العلمة المعدنية التي تضع داخل كوب من المياه للحفاظ على الطعام ، فالعلة هنا ليست في شئ سوى التركيز على مكان العملة ففي حال استقرت كما هي أعلى كوب المياه المثلجة فهذا دليل على أن الكهرباء لم تنقطع عن الثلاجة لفترة طويلة وإلا لوجدتها قد غاصت في باطن الكوب وبهذا يكون الطعام في حالة جيدة