دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز من احد الفواكه المفضله عند جميع الأشخاص الكبار والصغار حيث ان مذاقه شهي ولذيذ ولا يختلف احد على طعمه مبردة فان انه له قيمه غذائيه عاليه ويحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم ينصح خبراء التغذية بتناوله ولكن الجميع عندما يأكل الموز للتخلص من الخشن في القمامة ولا يعلم أن هذا كنز في بيته ولا يعرف وله فاعليه كبيره واستخدامات كثيره تجميليه على الشعر والبشرة وسوف نسكرها خلال هذا المقال.
فوائد قشور الموز للشعر
معظم السيدات والفتيات تبحث عن وصفات طبيعية تجميلية للشعر حيث انها لن تجد نتيجه من استخدامات المنتجات المختلفة غالية الثمن لذلك دين عليك بوصفه سوف تجعل الشعر ناعم مثل الحرير الموز فإن الموز يحتوي على العديد من العناصر الهامه فهي احد الوصفات الرائعه التي تستخدم لحل مشكلات الشعر.
ماسك قشور الموز والليمون للشعر
يمكن عمل وصفة قشر الموز من خلال
- احضري قشر الموز وقومي بوضعها في الخلاط ويضرب به تماما بعد تنظيفه ثم ضعي اثنين ملعقة ليمون وكوب من الحليب.
- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليط واحد كريمي تسمى نظفي الشعر واغسليه جيدا.
- ووزعي الخليط من الجذور حتى الاطراف واتركيه لمده ساعة واحدة حتى يجف تماما ثم اشطفيه.
- وسوف تلاحظ الفرق مباشرة وكرري هذه الوصفة مره كل أسبوعين للحصول على نتائج رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “وصفة خطيرة تساوي الملايين”.. تعرفي على كنز في بيتك من “قشور الموز” هتغير لك حياتك للأبد.. لما تجربيها مش هتستغنى عنها طول عمرك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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