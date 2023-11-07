«خلي بالك قبل فوات الاوان »!!! …. 5 علامات تشير إلى وجود ثعبان في المنزل+ أماكن تواجد الثعابين في المناطق المختلفة في المنزل وحوله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثعبان من أحد الزواحف السامة والمخيفه و فكره انه يوجد في المنزل تعد من الأشياء المقلقة حيث انه يشكل خطر على جميع أفراد الأسرة فهو يتنوع ما بين اشكال وانواع كثيره ومتعدده كلا منها يعيش في بيئه مختلفه وتوجد ثعابين يمكن أن تعيش في المنازل ولا يعلم الأفراد والعائلات ولكن توجد علامات تخبرك أن المكان به ثعبان بدون ان ترى وسوف نذكرها لكم.
علامات يمكن أن تشير إلى وجود ثعبان في المنزل
توجد بعض العلامات التي تشير أن هذا المكان يوجد به ثعبان حيث تكون العلامات كالتالي
- سمع اصوات تصدر من أماكن خاصه في فتره الليل وتكون عباره عن اصوات منخفضه وصافير
- موجود بقايا من جلد الثعبان تدل على ان هذا المكان به ثعبان اكيد.
- إذا رأيت آثار وبصمات تمشي بانتظام حيث انها تشبه آثار البرص او السحليه.
- إذا لاحظت اختفاء للحيوانات الاليفة بشكل غير معتاد فهذا يدل على وجود ثعبان حيث يمكن أن يكون الثعبان يتغذى عليها.
أماكن يتواجد بها الثعابين بكثرة
- الحديقة أو الفناء الخارجي حيث أنه يمكن ان يختبئ في الأشجار الصغيرة أو الاحزاب أو غيرها.
- الأماكن المظلمه تعد أحد المخابئ للثعابين مثل الخزائن والغرف التي لا يوجد بها أشخاص.
- المناطق الرطبة التي تحتوي على نسبة رطوبة عالية من المياه تعد بها مثاليه لوجود الثعابين مثل الاحواض المتسربه أو المطابخ التي بها مياه بشكل مستمر.
- المناطق الحرارية التي بها مدافئ او فتحات للتهوية وكذلك وجود شقوق وفتحات في المنزل تكون أحد أماكن اختباء الثعابين.
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