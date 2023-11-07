معقولة ده بجد !!!.. كيس بسكويت موجود في المحلات وبيكسب دولارات وجنبهات مصري .. ايه الحكاية بالضبط !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أن شركات المنتجات الغذائية المختلفة لا سيما البسكوت والشيبسي وغيرها أصبحت تستخدم استراتيجيات مبدعه في التسويق لجذب العملاء وإثارة اهتمامهم لعل من أبرزها الطرق التي يتم استخدمها ،إدراج العملات النقدية داخل عبوات بسكوت لا يتخطى ثمنه 2 جنيه فقط ما عمل على إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونجد أن ذلك البسكوت قد أصبح حديث الجميع.

لا يوجد أي شك أن فكرة وضع عملات نقدية داخل البسكوت هي فكرة جديدة، من حيث التسويق والهدف منها هو جذب العملاء وجعلهم يتحدثون عن تلك المنتج بصورة جيدة وبشكل إيجابي ، وهي استراتيجية لترويج للمنتج بطريقه مبتكره جدا بعيده عن كل الطرق التقليديه فنجد ان العميل يكون في حالة من الحماس والترقب للمبلغ النقدي الذي سوف يجده داخل كيس بسكوت ثمنه لا يتخطى 2 جنيه.

أحدث طرق التسويق

ونجد أن الفكرة هنا قائمة على أمر هام جدا وهو حصول أحد العملاء على اموال داخل كيس البسكوت فيقوم بنشر الخبر سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويقوم بتصوير المنتج وهذا يزيد من انتشار المنتج بسرعة كبيرة، ويجذب انتباه الكثير ولكن يجب على الشركة التي تقوم باستخدام تلك الفكرة في التسويق أن تقوم فعلا بوضع عملات نقدية داخل المنتج حتى ولو كان هذا بشكل عشوائي، لأن الافراد الذين يقومون بشراء البسكوت اذا لم يجدوا فيه ما تم الإعلان عنه سوف يفقد المنتج مصداقيته ويؤثر هذا على العلامه التجاريه الخاصه به بشكل سلبي.