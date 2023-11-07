فاكهة هتكسب من وراها الدهب لا تندم أبدا إذا زرعتها في الجنينة الخاصة بك فستصبح أحد أغنى الناس في العالم في غضون 7 أشهر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر هذه الفاكهة من الثمار النادرة في المنطقة العربية، فهي لا تناسب التربة وقد لا تنمو في المنطقة العربية، ولكن العديد من المزارعين يزرعونها بالكثير من الحيل والأساليب المختلفة لكسب من ورائها أرباح خيالية بمجرد بيعها.

غالباً ما نجح المزارعون في زراعتها بعد عدة تجارب فاشلة، فقد كانوا غافلين عن عدة عوامل تتطلبها الزراعة الحديثة للنمو بأفضل طريقة ممكنة، حيث قاموا بخلق ظروف وبيئة مناسبة لزراعة أصناف جديدة.

فاكهة البيض

وعلى حسب عدة تقارير إعلامية، نجح المزارعون العرب أخيراً في زراعة “فاكهة البيض”، والتي لا تزرع عادة في الدول العربية، لأن زراعة هذا النوع من الفاكهة أصبحت مصدر دخل للعديد من المزارعين.

وأشارت إلى أن” فاكهة البيض “كانت فاكهة تعرف باسم” الكانتالوب “وكانت تسمى” فاكهة البيض ” لأنها هناك شبه كبير بينها وبين بيض الدجاج من حيث الشكل البيضاوي.

نظراً لارتفاع الطلب على هذا النوع من الفاكهة، فهي أصبحت متوفرة الآن في السوق، ولكن سعر الكيلو جرام منها يرتفع باستمرار عامًا بعد عام.

سعر كيلو فاكهة البيض

وبحسب التقارير في بعض الدول العربية، يصل سعر كيلو “فاكهة البيض” لهذا الموسم إلى أكثر من 70 دولاراً أمريكياً.

وأشارت إلى أن سعر الكيلوجرام الواحد من هذه الفاكهة النادرة بشكل عام في الأسواق العربية في الوقت الحالي يتراوح من 40 إلى 80 دولاراً أمريكياً.