“ضاع عمرنا واحنا بنكسر القفل” .. طريقة جهنمية ومضمونة 100% لفتح أي قفل في ثواني في حالة ضياع مفتاحك .. استعملها في الحلال بس!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستخدم المفاتيح في المحافظة علي الاشياء الضرورية أو الأشياء غالية الثمن مما يساعدهم في الشعور بالاطمئنان عليها وبسبب مشكلة النسيان التي يعاني منها معظم الناس يقوم البعض بنسيان مفاتيح الأقفال والتي يعتبرها البعض مشكلة كبيرة ولكن في هذا المقال سوف تصبح بسيطة للغاية لأننا سوف نخبركم عن الطرق السهلة التي تمكنكم من فتحه بكل سهولة.
فتح القفل باستخدام مشبك ورقي
من أسهل الطرق التي يمكنك فتح القفل بها وهي فتح القفل باستخدام مشبك ورقي كالتالي:
- يجب فتح إحدي أطراف المشبك وترك الطرف الآخر مغلق وبعدها قم بوضع الطرف المفتوح في مكان المفتاح ثم قم بتبادل لف المشبك يمينا ويسارا داخل القفل.
- وسوف يتم فتح القفل بكل سهولة دون تأثر جسم القفل بأي ضرر وتستطيع استخدام أي شئ آخر غير المشبك الورقي ولكن يجب أن يكون معدني ويعطي نفس شكل المشبك.
طريقة بسيطة لفتح القفل
يمكنك بكل سهولة فتح القفل باستخدام علبة الكنز الخاصة بالمشروبات الغازية من خلال:
- يجب أن تقوم بأخذ الجهة العليا من علبة الكانز وقصها على شكل حرف ال T.
- ثم قم بتثبيت القطعة في المكان المخصص لدخول المفتاح.
- وبعدها قم بالضغط على القطعة جيدا ولفها في اتجاه الفتح.
- وسوف يتم فتح القفل بكل سهولة ولكن يجب أن تكون حريصا جدا عند فتح القفل بهذه الطريقة لأنها من الممكن أن تؤذي يديك.
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