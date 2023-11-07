“ضاع عمرنا كله واحنا بنستخدمها غلط” .. 7 إستخدامات جهنمية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش لقص الأظافر فقط زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحافظ الجميع على نظافة الأيدي والأقدام عن طريق العناية الدائمة بقص الأظافر وإزالة الجلد الزائد للحفاظ على صحتنا وتجنب الأمراض لذلك تعد قصافة الأظافر من الأدوات الأساسية في العناية الشخصية لكل فرد ويجب الحفاظ عليها، لكن تم إكتشاف أن دور قصافة الأظافر ليس فقط هذا بل يوجد عدة إستخدامات أخرى عديدة وبديلة لأدوات أخرى في مجالات حياتنا اليومية لذلك يجب توضيح هذه الإستخدامات للإستفادة منها في هذا المقال التالي.

إستخدامات هامة لقصافة الأظافر

يمكن إستغلال قصافة الأظافر في عدة إستخدامات حتى لا نقوم بشراء العديد من الأدوات ومن أهمها ما يلي:

إستخدام اللسان الحديدي للقصافة كمفك لربط وفك المسامير عندما لا يكون متاح مفك في المنزل.

أستخدام الجزء المنحني لفتح الزجاجات الخاصة بالمياه الغازية والبرطمانات.

تستخدم في قص البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية بدلا من قصافة الأسلاك.

فتح علب الكرتون المغلقة بشريط بلاستيك بدلا من إستخدام القطر الحديدي.

تستخدم كحامل لأعواد البخور.

تستخدم كحامل للهاتف المحمول عن طريق اللسان الحديدي للقصافة.

أهمية تقليم الأظافر بقصافة الأظافر

يجب الإعتناء بقص الأظافر حتى لا تتسبب في نمو البكتريا والجراثيم والفطريات، وتعد اليد سبب رئيسي في العدوى من أمراض النزلات المعوية، و إهمال تقليم الأظافر يؤدي إلى إنتشار الأمراض الجلدية إلى البشرة والجسم بشكل عام وظهور الحبوب والتقرحات الجلدية، كما إن تقليم أظافر القدمين يساعد في تجنب الضغط على الجلد وتقليل ظهور البثور في الجسم وتسهل من حركة الأصابع ومرونتها وكذلك تعمل على تقوية الأظافر والحفاظ على صلابتها.