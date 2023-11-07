معقولة ده بجد !!!.. كيس بسكويت موجود في المحلات وبيكسب دولارات وجنيهات مصري .. ايه الحكاية بالضبط 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الشركات الغذائية تقوم بعمل حملات تسويقية لكي تجذب العملاء وتثير اهتمامهم حتى تحقق أكبر نسبة من المبيعات ومن احد هذه الشركات غامض بإدراج عملات حقيقية في داخل البسكوت والتي تباع بقيمة جنيه فقط ولكنها يمكن أن تجد المزيد من الأموال داخلها فانتشر على العديد من المواقع هذا البسكوت الذي اثار ضجه كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الجميع حيث الجميع يقول ان البسكوت يكسب عملات دولارية وعملات مصريه مختلفة.

اكسب دولارات في البسكوت

فكره وضع الجنيهات في البسكوت تهدف الى جذب العملاء وجعلهم يتحدثون عن هذا المنتج بشكل ايجابي حيث انه احد الاستراتيجيات الخاصة بالشركة لانتشار المنتج والترويج له فهي أحد الطرق والمبتكرة بدلا من الاعلانات التقليدية حيث يشعر المستهلك الحماس والترقب لوجود مبالغ مالية في العبوه فهذا يزيد المنتج بين المنافسين ويجعل نسبة المبيعات له مرتفعه لذلك انتشرت صوره لهذا البسكوت انه يكسب دولارات كثيره وجنيات مصريه تصل الى 500 جنيه و 100 جنيه.

استراتيجية الشركة في التسويق للمنتج

فكرة وضع العملات في المنتجات تعد في احد الافكار التسويقية المبتكرة التي تزيد من شهرة المنتج وتجمع المفاجآت وتجعل المستهلك دائما متراقب ليكسب المزيد من الأموال ويتحدث عنه بشكل إيجابي حيث انها فكرة مذهلة في عالم التسويق ولكن إذا لم يتم تنفيذها على ارض الواقع فان ذلك يؤدي الى فقدان الثقة في المنتج ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي على العلامة التجارية.