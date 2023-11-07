“ماتشتريهاش ولو ببلاش”.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذير شديد اللهجة من قبل وزارة الصحة بشأن شراء أو تناول هذا النوع الضار والخطير من الطماطم المتواجدة في السوق الذي يؤثر بشكل سلبي على الصحة ، فعلى الرغم من أن الطماطم تحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها الجسم لاسيما أنها تُستخدام في الكثير من الأكلات التي يتم تحضيرها وهي من بين الخضروات التي تعد عنصر أساسي للسلطة، إلا أنها قد تتحول إلى سم قاتل بدلاً من الحصول على فوائدها وفي هذا السياق قد أوضحت وزارة الزراعة ضرورة تناول الطماطم الناضجة والبعد عن الطماطم الغير ناضجة حتى لا يُصاب أي شخص بأي ضرر.

تحذير شديد من قبل وزارة الزراعة لعدم تناول هذا النوع من الطماطم

تم توجيه تحذير من قبل وزارة الزراعة المصرية لجميع المواطنين بشأن نوع معين من الطماطم وهي الطماطم التي لم تنضج بعد لكي يتم الابتعاد عن شرائه وتناوله والتي يتم استخدام بعض التقاوي الغير معروفة والتي لم يتم اعتمادها من قبل إدارة التفتيش في وزارة الزراعة والتي ينتج عنها الكثير من الأضرار الجسيمة على صحة كل من يتناولها، كما نبهت الوزارة على المزارعين بعدم استخدامها أو بيعها للمواطنين حتى لا يُعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مع العلم أن هذا النوع من الطماطم يُطلق عليه اسم صفر 25.

مخاطر تناول الطماطم الغير ناضجة

الطماطم الغير ناضجة تعتبر من أكثر الأشياء الضارة على صحة الأشخاص نظراً لاحتوائها على مادة تُسمى السولانين وهي مادة سامة، وقد تم إثبات مخاطر هذه المادة في العديد من الدراسات التي وضحت أن وجود هذه المادة في الجسم بنسبة عالية ينتج عنه أضرار ومخاطر كبيرة على صحة الإنسان.