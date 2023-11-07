لو فلوسك والفيزا اتسحبوا متعملش كده تاني تحذير هام اثناء سحب الاموال من ماكينات الصرف الآلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع المعاملات المالية الآن أصبحت تتم من خلال كارت الفيزا فنجد أن الموظفين وأصحاب المعاشات سواء كانت معاشات تكافل وكرامة أو غير ذلك يملكون كارت الفيزا للحصول على المعاشات، والموظفين يملكون كارت الفيزا للحصول على الرواتب، وهناك الكثير من ماكينات البنوك والصراف الآلي الموجودة في كل مكان وتبلغ عدد البطاقات المصرفية في مصر ما يعادل 65 مليون بطاقه ، ولكن هناك بعض الأخطاء قد يقوم بها المواطنين عند السحب والإبداع تؤدي إلى سحب الفيزا أو حتى سحب الأموال ، وعدم خروجها من الماكينه في تلك الموضوع نذكر لكم هذه الاخطاء وكيفية استرجاع الفيزا في حالة سحبها.

أخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الآلي

يجب تجنب عدم إدخال الرقم السري الخاص بالفيزا اكثر من مره بشكل خاطئ لأن ذلك يؤدي الى تشكيك البنك في مستخدم البطاقة، ويمكن أن يتم سحب البطاقة إلى داخل ماكينة الصراف الآلي وتلك مشكلة.

كذلك عند وجود خلل في ماكينة الصراف الآلي بسبب النظام لابد أن يتم توخي الحذر من أن يتم وضع البطاقة في هذه الماكينه، واستبدالها بماكينة أخرى موجودة في أي مكان آخر، حتى لا يتعرض صاحب البطاقة إلى فقدانها في داخل الماكينة.

أخيرا لابد أن يتم الحظر من إدخال بطاقة الفيزا داخل الماكينه وهي تحتوي على خدوش او تلف لأن ذلك يؤدي إلى حدوث مشاكل في عملية سحب الأموال

كيفية إسترجاع الفيزا عند سحبها بسبب عطل أو خطأ

بالنسبة لطريقة حل مشكلة سحب الفيزا داخل المكينه بسبب وجود عطل أو خطأ قام به صاحب الفيزا، في تلك الحالة يتم الاتصال على خدمه العملاء واخبارهم برقم المكينه، وإذا كانت تابعة لنفس البنك يتم الحصول عليها في اليوم التالي، ولكن لو كان تابعة لبنك آخر فيتم استخراج بدل فاقد في مدة اقصاها أسبوعين.