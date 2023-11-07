متقربيش منه خالص ولا تقتله .. لماذا لا يجب قتل الوزغ أو البرص في المنزل؟ معلومة ستدهشك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم جميع الأمهات بالتخلص من حشرات المنزل كل يوم لانها من امور النظافه اليوميه حتى تحافظ على اسرتها من خلق هذه الحشرات الخطيرة لكي تحافظ على بيئه امينه وصحيه لابنائها وتهتم بعدم وجود اى ميكروبات او بكتيريا من هذه الحشرات وخاصة البرص الذي يؤثر بشكل سلبي على صحة أفراد البيت فمن الطبيعي عندما تجد برص في المنزل تقوم بقتله ولكن سوف نتعرف على اسباب عدم قتل الضرس في البيت.

أسباب وجوب عدم قتل البرص في المنزل :

عندما تذهبي الى قتل البرص فإنك لم تستطيعي أن تلحقي به بسهوله لان الجري وراءه في كل اركان المنزل يسبب خوف وفزع لي الاطفال.

كما اثبتت احدى الدراسات بان البرص غير مؤذي ولا يعتبر سام ولكن هو من الحيوانات الأليفة التي لا تسبب اي ضرر او اذى على صحة الكبير والصغير.

بل له فائدة كبيرة وهي ازاله جميع الحشرات الصغيرة الموجودة في المنزل مثل الناموس والصراصير والنمل فهو يتغذى على كل هذه الحشرات التي تكون مصدر نظافة منزلك.

بعض الطرق الفعالة لطرد البرص من المنزل:

أولا: البخور والمستكة :

تصدر هذه الاشياء روائح كريهة تساعد على هروب البرص من المكان لانه لا يحب هذه الروائح عند الاستنشاق.

ثانيا: قشور البيض :

يعتقد الباص عند رؤية قشور البيض بان هناك ثعبان في المكان فيهرب بسرعه خوفا من وجوده لانها بتاكل الابراص.