دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة اليوم هي خلط الفازلين مع زيت جونسون الرائعه لانها مليئه بالفوائد والمميزات التي تساعد على تفتيح بشرة الجلد وعلاج أي مشكلة تلحق بها الفتيات مثل النمش والهالات السوداء والاسمرار وغيرها العديد كما ان الفازلين مرطب قوي للجلد وهو من أفضل الكريمات المرطبة و المفتحه للبشره السمراء حيث اشتهر هذا الكريم بشكل رهيب مع جميع الخلطات الخاصة لعلاج مشاكل البشره والشعر والجسم، فأنصح كل فتاه باستخدام هذه الوصفة حتى تكون ذات البشرة وجميله وجذابه.
خلطة الفازلين وزيت جنسون
يتميز الفازلين بأنهم مكون طبيعي وطبي يساعد على ترطيب الجن بشكل كبير حيث انه يستخدم في العديد من الوصفات التي لها دور كبير في تفتيح أماكن الاسمرار وإزالة الجلد الميت من البشره مع الترطيب الرائع للجلد فإذا قمنا باضافة الزيت على أفضل وصفه لتفتيح البشره السمراء اليكم تفاصيل الوصفة.
مكونات
ملعقه كبيره الحجم من الفازلين .
ملعقة كبيرة الحجم من زيت جونسون
ملعقه كبيره الحجم من ماء الورد
خطوات تحضير خلطة الفازلين وزيت جونسون للبشرة
- عليك بتسييح الفازلين الطبي عن طريق عمل حمام مائي ثم نخلط عليه ملعقه زيت جونسون وماء الورد.
- نقوم بتوزيع هذه الخلطة على المكان المار تفتيحه أو علاج المشكلة الموجودة به مع تكرار هذه الوصفه باكثر من مره حتى تحصل على افضل النتائج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزك مش هينام الليل من أنوثتك.. ادهني الفازلين وزيت جونسون على هذا المكان من جسمك وشوفي النتيجة المبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.