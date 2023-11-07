جوزك مش هينام الليل من أنوثتك.. ادهني الفازلين وزيت جونسون على هذا المكان من جسمك وشوفي النتيجة المبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة اليوم هي خلط الفازلين مع زيت جونسون الرائعه لانها مليئه بالفوائد والمميزات التي تساعد على تفتيح بشرة الجلد وعلاج أي مشكلة تلحق بها الفتيات مثل النمش والهالات السوداء والاسمرار وغيرها العديد كما ان الفازلين مرطب قوي للجلد وهو من أفضل الكريمات المرطبة و المفتحه للبشره السمراء حيث اشتهر هذا الكريم بشكل رهيب مع جميع الخلطات الخاصة لعلاج مشاكل البشره والشعر والجسم، فأنصح كل فتاه باستخدام هذه الوصفة حتى تكون ذات البشرة وجميله وجذابه.

خلطة الفازلين وزيت جنسون

يتميز الفازلين بأنهم مكون طبيعي وطبي يساعد على ترطيب الجن بشكل كبير حيث انه يستخدم في العديد من الوصفات التي لها دور كبير في تفتيح أماكن الاسمرار وإزالة الجلد الميت من البشره مع الترطيب الرائع للجلد فإذا قمنا باضافة الزيت على أفضل وصفه لتفتيح البشره السمراء اليكم تفاصيل الوصفة.

مكونات

ملعقه كبيره الحجم من الفازلين .

ملعقة كبيرة الحجم من زيت جونسون

ملعقه كبيره الحجم من ماء الورد

خطوات تحضير خلطة الفازلين وزيت جونسون للبشرة