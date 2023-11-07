“هيا دي الأخبار اللى تفرح.. هتقلل فاتورة كهرباء للنص مضمونه 100% حربها بنفسك وريح عداد الكهرباء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد ان الكهرباء هي أحد أهم مصادر الطاقة والتي نستخدمها بشكل يومي ولكن مؤخرا قد زادت أسعار الكهرباء، ومعها ارتفعت فواتير الكهرباء هذا طبعا بخلاف ارتفاع أسعار الخدمات المختلفة، وبالتالي يبحث الكثير من المواطنين عن الطرق التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الكهرباء بما يقلل تكاليف الفاتورة، في هذا الموضوع نذكر لكم أساليب من شأنها أن تساهم في تقليل الاستهلاك تابعونا للتفاصيل.
نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء
نجد أن جميع الأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تأتي باهظة للغاية، جعلت هؤلاء الأفراد لديهم اهتمام متزايد في تخفيض استهلاك الكهرباء الى النص، وبالطبع يوجد مجموعه من النصائح التي يمكن إتباعها لهذا الأمر من شأنها أن تنظم لكم طريقه استخدام الأجهزة المنزلية بصورة صحيحة ومن بين تلك الطرق أو النصائح ما يلي:
- أولا لابد أن يتم استخدام المكواة الكهربائية مرة واحدة في الأسبوع ، نظرا لأن الاستخدام المتكرر لها ووضعها في الكهرباء يؤدي إلى سحب كمية كبيرة من الاستهلاك.
- ثانيا لابد ويتم شراء اللمبات الموفره أو مصابيح الليد، بدلا من المصابيح التقليدية التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر.
- ثالثا خلال النهار لابد أن يتم إطفاء جميع الأنوار التي في المنزل والاستفادة من ضوء الشمس.
- رابعا وأخيرا تجنب تخزين الطعام الساخن في الثلاجة، بل يظل بالخارج حتى يبرد تماما ومن ثم تخزينه لأن التخزين وهو ساخن يزيد من استهلاك الكهرباء.
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