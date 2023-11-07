دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم تصنيع خوض الحمام بشكل مختلف عن خوض المطبخ وذلك لأن حوض الحمام يتم تصميمه لكي يحتوي علي حنفية وسدادة وفتحه موجودة على بعد سنتيمترات من الحنفية والتي تساعد علي منع حدوث أي كوارث تضر بأي فرد من أفراد الأسرة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن سبب عدم وجود الفتحة في حوض الحمام وعدم وجودها في حوض المطبخ وآلية عملها.
آلية عمل فتحة حوض الحمام
تقوم فتحة حوض الحمام بالعديد من المهمات والتي بإمكانها أن تنقذ حياة جميع أفراد الأسرة من خلال انها تمنع تجمع كميات كبيرة من المياه في الحوض وتسريبها بشكل مستمر وذلك قبل امتلاء الحوض بالإضافة إلى أنها تمنع تدفق الماء والتخلص منه من خلال الانابيب وبالتالي تحافظ على حركة الهواء بكل طاقته مما يعمل علي منع حدوث أي فيضانات ولذلك يجب باستمرار تنظيف هذه الفتحة من خلال إبرة رفيعة لتنظيفها وايضا إضافة القليل من الخل والليمون لإزالة أي رواسب موجودة في داخلها.
سبب عدم وجود فتحة في حوض المطبخ
يرجع سبب عدم وجود فتحة في حوض المطبخ هو أن الفتحات الخارجية الموجودة في حوض المطبخ تعتبر أرض خصبة للميكروبات والبكتريا والتي بدورها تنشط بسهولة في مثل هذه الأماكن والتي سوف تنتقل إلى الأواني و الطعام الموجود في المطبخ مما يساعد في انتشار الأمراض لدى جميع أفراد الأسرة وبالتالي حدوث تلوث بيئي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ياريتني عرفتها من زمان” .. لن تصدق سبب وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.