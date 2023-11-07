“ياريتني عرفتها من زمان” .. لن تصدق سبب وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم تصنيع خوض الحمام بشكل مختلف عن خوض المطبخ وذلك لأن حوض الحمام يتم تصميمه لكي يحتوي علي حنفية وسدادة وفتحه موجودة على بعد سنتيمترات من الحنفية والتي تساعد علي منع حدوث أي كوارث تضر بأي فرد من أفراد الأسرة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن سبب عدم وجود الفتحة في حوض الحمام وعدم وجودها في حوض المطبخ وآلية عملها.

آلية عمل فتحة حوض الحمام

تقوم فتحة حوض الحمام بالعديد من المهمات والتي بإمكانها أن تنقذ حياة جميع أفراد الأسرة من خلال انها تمنع تجمع كميات كبيرة من المياه في الحوض وتسريبها بشكل مستمر وذلك قبل امتلاء الحوض بالإضافة إلى أنها تمنع تدفق الماء والتخلص منه من خلال الانابيب وبالتالي تحافظ على حركة الهواء بكل طاقته مما يعمل علي منع حدوث أي فيضانات ولذلك يجب باستمرار تنظيف هذه الفتحة من خلال إبرة رفيعة لتنظيفها وايضا إضافة القليل من الخل والليمون لإزالة أي رواسب موجودة في داخلها.

سبب عدم وجود فتحة في حوض المطبخ

يرجع سبب عدم وجود فتحة في حوض المطبخ هو أن الفتحات الخارجية الموجودة في حوض المطبخ تعتبر أرض خصبة للميكروبات والبكتريا والتي بدورها تنشط بسهولة في مثل هذه الأماكن والتي سوف تنتقل إلى الأواني و الطعام الموجود في المطبخ مما يساعد في انتشار الأمراض لدى جميع أفراد الأسرة وبالتالي حدوث تلوث بيئي.