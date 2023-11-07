هيلمع زى المرآة.. طريقة جديدة لإزالة الصابون المتراكم على حوض الاستحمام بدون مجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم ربة المنزل بتنظيف بعض الأماكن داخل منزلها للقضاء على الأوساخ والبقع المتراكمة حيث دائمآ قد تمتلئ جدران حوض الاستحمام في المنزل بطبقة ناتجة من تراكم بخار الماء والصابون لبعض الأيام والفترات الطويلة، وفي معظم الأوقات قد يصعب عليكي إزالتها عن طريق الفرك العادي، فتبدأ ربات المنزل في البحث عن بعض الطرق للقضاء على تلك الأوساخ والبقع المتراكمة من خلال بعض الوصفات بمكونات من داخل منزلك وهذا ما نشرحه في هذا المقال فعلينا إتباع بعض الحيل لتنظيف تلك الأماكن حيث يعتبر الحمام بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم المؤذية داخل منزلك.

الخل الأبيض

يعتبر الخل الأبيض من المكونات القوية داخل منزلك التي تستطيعين رش كمية مناسبة منه على مناطق البقع والأوساخ ثم تركه لمدة ربع ساعة ثم عليكي دعمها بالاسفنجة وشطفها بالماء وستندهش من القضاء على الأوساخ والبقع العنيدة تماما.

الليمون

يعد الليمون أحد المكونات المهمة داخل المنزل وتتعدد استخداماته في الطهي وغيرها، وتستطيع أيضا وضع القليل من عصير الليمون على الجدار ثم يترك لمدة عشر دقائق ثم يفرك ويشطف.

بيكربونات الصودا

تعد بيكربونات الصودا من المواد التي تستطيعين الإستعانه بها في التنظيف لاحتوائها علي المركبات والعناصر القوية، فكل ماعليك هو مزج كمية من بيكربونات الصودا مع الماء ووضعها على المكان المراد تنظيفه، وتركه ليجف ثم الفرك الإسفنجة أو الفرشاة فسوف تنبهر من النتائج.