اوعى تشتريه حتى لو ببلاش.. تحذير من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. سم قاتل نطعم أولادنا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر من تناول بعض انواع الزيوت في الأسواق حيث انها غير صحية ولا تصلح إلى الاستهلاك وغير متوافقة مع المواصفات القياسية لوزارة الصحة التي حذرت من هذه الزيوت التي ليس يكون لديها مصدر وليس عليها أي بيانات أو معلومات كافيه لذلك ينصح جميع المواطنين بعدم شرائها فهي تباع عند الباعة الجائلين فهذه هي الزيوت تم اعادة استخدامها مرة أخرى وسوف نتعرف على تفاصيل خلال المقال التالي.

احذر هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق

بعض الأشخاص يقومون بتجميع الزيوت من البيوت المصرية بهدف إعادة استخدامها مرة أخرى في صناعة الصابون وسائل المواعين ولكن فيها الحقيقه انهم يقومون بإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى من خلال إضافة مواد كيميائية تدمر الكبد وتدمر المناعه حيث تضاف إليها لتغيير اللون ويتم بيعها في الأسواق على أنها زيوت جديدة ولكنها ضارة جدا بالصحة لانها تعرضت ان درجات حراره عاليه قبل ذلك فانها تشكل خطر كبير على الصحه وتسبب امراض سرطانيه خطيره.

استخدام الزيت المستعمل

تستخدم الزيوت المستعملة في العديد من الأغراض، حيث يقوم البعض بتحويلها الى صابون يستخدم في غسل الأواني من خلال إضافة بعض المكونات و طريقة تجعلها تصلح الى ان تكون سائل مواعين ويمكن تحويلها الى الوقود البديل في السيارات ويستخدمها بعض الأشخاص في صناعة الشموع وهي إحدى الصناعات اليدوية القديمة التي تعتمد بشكل اساسي على الزيوت المستعمله.