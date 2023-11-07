صدمة للجميع سيدة تطلب الخلع من زوجها ووضعها بشكل صادم لأنه يتناول هذه الاكله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من الأحداث والقصص الصادمة في ساحات محاكم الأسرة حيث أن البعض منها يحمل العديد من الأسباب الغربية للانفصال حيث يلجأ العديد من الاشخاص الى الطلاق بعد استحاله المعيشة مع الطرف الآخر ولكن يجب ان تكون هناك مقدمات لهذا الطلاق واسباب كثيرة ولكن من بين هذه القصص توجد قصة غريبة لاحد السيدات التي طلبت الطلاق والسبب كان صادم للجميع سوف نتعرف عليه خلال الآتي.

قصه طلاق تثير الجدل

تقص فرح وعيونها حزينه وقلبها مليء بالالم وهي تروي قصتها لقاضي محكمة الأسرة في التجمع الخامس بعد معاناتها مع الزوج وخلد أنها تزوجت منذ ثمان سنوات جواز تقليدي من أحد الموظفين وبعد ذلك انجبت منه طفلين وكانت دائما تقف بجانبه وتساعده على أعباء الحياة وتربي له ابنائه وتعد له ولا طعمه وكانت مطيعة في أغلب الأحيان ولكن حصلت بعض المشكلات بينهم على عدة اسباب أدت إلى الانفصال بشكل غريب.

أسباب طلاق غريبة

اكتشفت السيدة أن زوجها لا يهتم دائما بنظافته الشخصية وكانت دائما تنصحه بهذا الأمر ولكنه دائما كان يتناول البصل والثوم بالاهتمام ولا يهتم بنظافة أسنانه أو رائحه فمه وكان ذلك يزعجها بشكل كبير ويجعلها تشعر بعدم الراحة وقالت أنها حاولت مرارا وتكرارا بأن تغير هذا السلوك وجعله يهتم بنظافته الشخصية ولكنها شعرت باشمئزاز وطلبت الطلاق لأنها لا تستطيع الصبر.