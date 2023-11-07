“وصفة خطيرة تساوي الملايين”.. تعرفي على كنز في بيتك من “قشور الموز” هتغير لك حياتك للأبد.. لما تجربيها مش هتستغني عنها طول عمرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز من أهم الفواكه التي اتفق عليها الجميع نظرا لأن له مذاق سكري حلو يجعل كل من يتناوله يقبل عليه ويحتوي الموز على الكثير من العناصر الغذائيه الهامه والفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالتغذية اللازمة له، ولكن ماذا عن قشور الموز التي نقوم برميها في سلة المهملات، تلك القشور تعتبر أيضا كنز ثمين ولكن لا يعلم عنه الجميع أي شيء، فهو له فاعليه كبيره في حل جميع مشاكل الشعر ويساهم في منع التقصف وتقليل التساقط دعونا في هذا الموضوع نذكر لكم طريقه استخدامه.

فوائد قشور الموز للشعر

نجد ان جميع النساء دائما ما تبحث عن الوصفات الطبيعية للحصول على شعر صحي ناعم ومليء بالحيوية والنضارة واللمعان، وتعد وصفة قشور الموز من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساهم في حل معظم مشاكل الشعر فهي تعمل على زيادة نمو الشعر، وتزيد من لمعانه وكذلك تقلل من الجفاف الذي يصيب وتلك الوصفة مكونة من قشور الموز وعصير الليمون وجميع نتائجها مضمونه.

“ماسك قشور الموز وعصير الليمون للشعر

يمكن الان الاستفادة من قشور الموز في وصفه سريعه للشعر فقط كل ما نحتاجه هو قشرة موزة واحدة فقط بالإضافة إلى مقدار 2 ملعقة من عصير الليمون بعد هذا إتباع تلك الخطوات: