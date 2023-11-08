كارثة هتودينا في داهية.. أخطاء يجب تجنبها عند سحب ماكينة الصرف الآلي الفلوس هتطلع والفيزا هتتسحب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جميع العمال والموظفين وأصحاب المعاشات يلجأون الى ماكينات الصراف الآلي لصرف رواتبهم والمبالغ المستحقة لهم، حيث تبلغ البطاقات المصرفية النشطة في جميع البنوك أكثر من 56 مليون بطاقة من خلالها يتم التعامل والاستفادة بالكثير من الخدمات المختلفة وسحب الأموال وإيداعها في أي وقت ومن أي مكان فإن ذلك يوفر وقته جهود الأفراد في التعاملات ويكون أكثر دقة ولكن هناك اخطاء يمكن ان يفعلها الاشخاص تؤدي إلى سحب الفيزا وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية.

أسباب سحب الفيزا في ماكينات الصراف الآلي

عند إدخال الرقم السري للبطاقه بتاريخها غير صحيحة أكثر من مرة فإن النظام الآلي يقوم بسحبها تحسبا لحدوث أي عمليات سرقة من شخص آخر.

يجب أن تحافظ على الفيزا من اي حدوث أو تلفيات فذلك يؤثر على عملية السحب.

يجب سحب البطاقة فور خروجها مباشرة.

يمكن أن يكون هناك خلل في المكينه.

كيفية إسترجاع الفيزا عند سحبها بسبب عطل أو خطأ

يمكن استرجاع الفيزا من خلال الخطوات التاليه:

توجه إلى أقرب فرع بنك تابع لك.

ثم توجه إلى خدمة العملاء لعرض المشكلة.

وسوف يتطلب منك بعض البيانات والمعلومات مثل رقم البطاقة ومعلومات أخرى إعادة إصدارها مرة أخرى.

كما يمكن استرجاع البطاقة من خلال الاتصال على خدمة العملاء إذا كنت لا تستطيع الذهاب لأحد فروع البنك ويمكنك الاستفسار عن اي شيء.