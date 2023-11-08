لا تغفلي عنها.. أشياء هامة عليك مراعاتها عند غسيل ملابس الأطفال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نظرًا لأن بشرة الأطفال الصغار شديدة الحساسية والتهيج بسهولة، فإن غسل ملابسهم بعناية فائقة أمر ضروري لمنع الحساسية والالتهابات والجفاف، لذلك سنستعرض بعض نصائح الغسيل المهمة التي يجب أن تتذكر اتباعها من أجل جعل ملابس أطفالك نظيفة ومريحة وصحية.

استخدمي مسحوق غسيل خاص بالأطفال أو عادي

يُفضل استخدام مساحيق الغسيل المخصصة لملابس الأطفال، ولكن يمكنك أيضًا استخدام المساحيق العادية إذا كنت لا تريدين أن تعتمدي مسحوق معين.

اختاري منظفات الجيدة

اشتري منظفات عالية الجودة، حتى لو كانت غالية بعض الشيء، وذلك لتجنب الإضرار بملابس طفلك، كما يُفضل استخدام المنظفات السائلة لأنها ألطف على الملابس.

لا تستخدمي مسحوق الغسيل بكثرة

تأكدي من استخدام المنظف بكمية مناسبة لحجم الأوساخ الموجودة بالفعل ولا تزيدي أو تنقصي.

إزالة البقع قبل غسلها

قبل غسل قطع الملابس، نحثك على معالجة أي بقع صعبة باستخدام منتجات التنظيف المناسبة.

فرز الملابس

تجمع العديد من الأمهات ملابس أطفالهن مع باقى ملابس الاسرة لغسلها جميعًا مرة واحدة، لكن هذه تقنية غسيل سيئة قد تؤذي ملابس طفلك وتتلفها، بدلًا من ذلك اجمعي الملابس ذات الألوان المتشابهة معًا.

انتبهي للزوائد في الملابس

قبل وضع الملابس في الغسالة، تأكدي من أن السوستة والأزرار والخيوط مثبتة بإحكام، ولكن انتبهي للجوارب وقطع الملابس الصغيرة الأخرى أيضًا، وذلك لمنع تلفها.

تحديد جدول الغسيل حسب الكميات

غسيل كمية من ملابس الأطفال له طريقتان يقوم بها اغلب الامهات، الأولي يتم فيها شراء عدد كبير من العناصر حتى لا يضطررن إلى غسل ملابس أطفالهن بشكل متكرر طوال الأسبوع، والثانية هي شراء عدد أقل من الملابس وغسلها بانتظام.