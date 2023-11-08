دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتاج اول سيارة “مصرية ” من انتاج شركة النصر ..شاهد الفخامة والمميزات واعرف السعر.،,

انتشرت خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصور الحديثة لسيارة كهربائية تابعة لشركة النصر للسيارات، وخلال السطور التالية ترصد «المصري اليوم» حقيقة إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع.

حقيقة انتاج أول سيارة كهربائية من النصر للسيارات

وقال عبدالسلام نصير، عضو الغرفة التجارية شعبة استيراد السيارات، إن ما يتم تداوله بشأن إنتاج أول سيارة كهربائية من قبل شركة النصر للسيارات، أمر يتم العمل عليه حيث يتم التفاوض مع عدة جهات، لكنه لم يتم تحديد موعد ظهور السيارة الكهربية محلية الصنع في السوق المحلي، لافتا إلى أن هذه السيارة ستكون صديقة للبيئة.

وأضاف نصير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة ستكون صغيرة الحجم وحول سعرها فمن المزعم أن تباع بقيمة 500 ألف جنيه.

تصنيع أول أتوبيس محلي الصنع من شركة النصر

وقد أعلن الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه جاري استمرار التطوير القائم منذ فترة بالنسبة لشركة النصر للسيارات، حيث تم التعاون مع وزارة النقل بشأن إنتاج العديد من الأتوبيسات الصديقة للبيئة، والغرض من ذلك ادارج الأتوبيس داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية من أجل تصنيع سيارة نصف نقل بمكون محلي تصل النسبة الخاصة به إلى 60%.

وقد تأسست هذه الشركة عام 1961؛ حينما وجه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في تلك الفترة سياسة التنمية الصناعية الشاملة المتكاملة لشبكة من الصناعات الثقيلة والخفيفة في آن واحد، لقطاعات مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات والأدوية.

ومن أهم السيارات التي أنتجتها هذه الشركةن شركة فيات 128 ونصر شاهين، وهي موديل مُعدّل في شركة توفاش الصربية، وكذلك السيارة فيات 131 وفلوريدا بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج مُعدّل من سيارة فيات 128.