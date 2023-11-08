«خبر صادم للجميع»!!! ... خبير جيولوجي بارز يصدر تنبيهًا ملحًا ومخيفًا حول حدوث حدث في هذه المنطقة ويحدد الزمان والمكان بشكل عاجل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في منتصف شهر أغسطس، أطلق خبير جيولوجي تحذيرًا عاجلاً حول منطقة محددة. بينما يتابع الناس في جميع أنحاء العالم التوقعات بحدوث زلازل في مناطق مختلفة على سطح الأرض، أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الأحد الماضي عن تسجيل 29 هزة زلزالية بقوة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة السابقة. توزعت هذه الهزات على النحو التالي: هزة في لواء إسكندرون و5 هزات جنوب شرقي اللاذقية في البر بقوة تراوحت بين 1.8 و3.7.

سُجلت هزة أخرى شمال إدلب بقوة 2.2. تم أيضًا تسجيل 11 هزة زلزالية في البر التركي. ووفقًا للمركز، من المتوقع استمرار حدوث هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم يتحقق بعد الاستقرار التكتوني. في إطار متصل، تم نشر تحذير من نشاط زلزالي مرتبط بتقلبات في الغلاف الجوي.

تم نشر خريطة تشمل دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي واله ولزلزال. يجدر بالذكر أن الخبير الهولندي في مجال الزلازل، فرانك هوغربيتس، تعرض لانتقادات واتهامات بإثارة الذعر حول العالم بسبب تحذيراته المتكررة من حدوث نشاط زلزالي مدمر بناءً على حسابات هندسية ترتبط بحركة الكواكب وتأثيرها على الأرض.

بالرغم من تصرفاته، يظل العالم الهولندي هوغربيتس ملتزمًا بنظرياته ويتوقع حدوث زلازل في مارس بسبب توازي الكواكب، خاصة كوكب الزهرة تحذر تغريداته من أن هناك فترات تزيد عن 175 يومًا بين الزلازل الكبيرة، وقد أثار تحذيراته هلعًا بسبب توقعاته السابقة التي تحققت. ويرتبط تحذيراته بعلاقة بين كوكب الزهرة والزلازل على الأرض.

أعاد البروفيسور الهولندي المثير للجدل، فرانسيسكو فان دير سلوتن، نشر بيانات من SSGEOS وأكد أنه بإمكان أي شخص الحصول على معلومات حول النظام الشمسي وقياس الاقترانات تشير تلك البيانات إلى أن كوكب الزهرة فريد من نوعه بسبب مجاله الكهرومغناطيسي وارتباطه القوي بالزلازل البروفيسور يدعو إلى التخلص من نظام معتقد قديم والبدء في تبني نظريات جديدة تشمل المجالات الكهرومغناطيسية للكواكب وحذر من احتمالية نشاط زلزالي أقوى في المستقبل. تذكير: لا يمكن تحديد تاريخ الزلازل، ولكن يمكن تحديد مكانها استنادًا إلى التاريخ الجيولوجي ومواقع النشاط الزلزالي.