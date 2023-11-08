«جوزك هيتجنن عليكي بعد الوصفة دي»!!! ...لو عندك نشا!! اشتري كريم بانثينول واخلطيهم مع بعض وضعيهم في هذه المناطق وهتتصدمي من النتيجة....جربي بنفسك!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم بانثينول هو منتج عناية بالبشرة والشعر يحتوي على مركب البانثينول، والذي هو شكل من أشكال فيتامين ب5 يعتبر البانثينول من المكونات المشهورة في صناعة منتجات العناية بالجلد والشعر نظرًا لفوائده المتعددة يمكن استخدام كريم بانثينول للعديد من الأغراض.

مكونات ماسك كريم بانثينول والنشا للبشرة

بانثينول (بروفيتامين ب5): يمكن العثور على بانثينول في صيدليات الأدوية أو المتاجر التي تبيع مستحضرات التجميل .

نشا الذرة: يتوفر في السوبرماركت .

زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو: هذا الزيت يعمل كمرطب للبشرة .

زيت اللافندر أو زيت الشاي الأخضر (اختياري): لإضافة عطر للكريم .

ماء وعاء زجاجي: لخلط المكونات.

طريقة تحضير الماسك

ابدأ بتجهيز منطقة نظيفة وخالية من الجراثيم لتحضير الكريم. قم بقياس المكونات حسب الكميات التي تريدها يمكنك استخدام 2-3 ملاعق صغيرة من بانثينول ونفس الكمية من نشا الذرة. ضع المكونات في وعاء زجاجي وامزجها جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة إذا كنت ترغب في إضافة زيت للترطيب والعطر، قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو وبضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الشاي الأخضر. قم بتسخين المزيج في الميكروويف لمدة 10-15 ثانية، مع التحريك كل 5 ثوانٍ، حتى تصبح الخلطة متجانسة. اترك الخلطة تبرد قليلاً وبعد ذلك يمكنك نقلها إلى وعاء محكم الإغلاق. ضع الكريم على بشرتك برفق ودلكيه بلطف حتى يمتصها الجلد.

تذكر أن تختبر الكريم على جزء صغير من بشرتك قبل استخدامه بشكل كامل للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية.