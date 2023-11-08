«اوعي ترميها كنز في بيتك وانتي متعرفيش»!!! ...عمرنا ضاع واحنا بنتخلص منها مرارة الفراخ كنز محدش يعرفه ...ياريتنا عرفنا المعلومة دي من زمان!! 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يُحتفظ عادة بمرارة الدجاج أو أي أجزاء داخلية من الدواجن لأنها تُعتبر عادة جزءًا غير صالح للأكل وتمنح اللحم طعمًا مرًا ومع ذلك، تم اكتشاف بعض الاستخدامات غير المعتادة لمرارة الدجاج، خاصة بالنسبة للنساء. تحتوي مرارة الدجاج على سوائل صفراء تُظهر فوائد محتملة في إزالة الشعر الزائد عند النساء، وهو ما تم تأكيده بواسطة أحدث الأبحاث العلمية.

طريقة استخدام مرارة الدجاج

يتم استئصال مرارة الدجاج بعناية لتجنب أي انفجار داخل الدجاجة يُوضع الدجاج بجانب الكبد في الجسم، ومن ثم يمكن استخدام المرارة في عملية إزالة الشعر الزائد تُوضع مرارة الدجاج في المنطقة المستهدفة ويُقوم بعدها بتدليك المكان برفق. بعد ذلك، يُشطف المكان جيدًا بالماء الفاتر بعد أن تجف المرارة على المنطقة المحددة يُعتقد أن استخدام المرارة يمكن أن يقلل من نمو الشعر في تلك المنطقة ويُضعفه.

فوائد مرارة الدجاج

بالإضافة إلى التأثير على نمو الشعر، هناك عدة فوائد أخرى لاستخدام مرارة الدجاج للجلد بشكل عام فقد تشمل هذه الفوائد:

ترطيب الجلد: مرارة الدجاج تحتوي على مواد تساعد في ترطيب الجلد، مما يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا وصحيًا .

شد الجلد: يُعتقد أن مرارة الدجاج يمكن أن تساعد في شد الجلد، مما يساهم في تقليل مظهر الترهلات والانتفاخات .

تقليل التجاعيد: قد تكون مرارة الدجاج مفيدة في تقليل ظهور بعض التجاعيد على البشرة، مما يمنح الوجه والجسم مظهرًا أكثر شبابًا.

بصفة عامة، يُعتقد أن مرارة الدجاج تحتوي على مواد تمتلك خصائص مفيدة للبشرة، ولكن ينبغي أن يتم استخدامها بحذر وبمعرفة لضمان عدم حدوث تفاعلات جلدية غير مرغوب فيها.