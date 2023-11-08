“خلو بالكم من عيالكم” .. تعرف على حكاية الأم التي شكت في تصرفات ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة نومها .. مارأته الأم كان صدمة العمر!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أي منزل يوجد بداخله اطفال يكون فيه أصوات مرتفعة و مزعجة في بعض الأوقات حيث تعتبر الشقاوة هي من سمات مراحلهم العمرية وهذا يسبب الكثير من المشكلات لدى بعض الأمهات في مراقبة الأطفال وخاصة إذا كانت الأم تقضي أوقات كثيرة من عملها خارج المنزل ولذلك فكر بعض منهم في وسيلة لمراقبة أبنائهم أثناء الوقت وقت عملهم واليكم تجربة احدى الامهات.

وضع كاميرا خفيه في الغرفة

أصبحت الحياة أسهل بكثير مع تطور التكنولوجيا الحديثة في كل مجالات حياتنا وقد أعطت حلولا كثيرة للامهات من أجل مراقبة الأطفال ولذلك لجأت ام أمريكية تقضي أوقات كثيرة في عملها إلى وضع كاميرا خفية في غرفة ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات للاطمئنان عليها باستمرار وذلك لأن البنت تعاني من اضطرابات عصبية أدت إلي حدوث سكتة دماغية لها ولذلك تحتاج إلي الاهتمام الدائم.

أضرار نتجت عن الكاميرا

بغض النظر علي أن وضع كاميرا لمراقبة الأبناء أو أي شخص هي تعتبر جريمة كبيرة في حقه لأنها تقوم بانتهاك خصوصيته ولكن في بعض الأحيان بعض الأمهات يضطرون لذلك فلقد نتج عن استخدام الكاميرا في غرفة الطفلة أنه تم تهكيرها مما جعلها تصدر اصوات مزعجه وموسيقي وألحان سببت الفزع للطفلة مما ادي الي صراخ الطفلة بصوت عالي وقد أسرعت الام لإنقاذ ابنتها واكتشفت ذلك لذلك يجب علي الأمهات اختيار الطريقة المناسبة لمراقبة أطفالها.